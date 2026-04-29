Kontingen Indonesia Berangkat ke Turki untuk Bergabung dalam Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026

Kontingen Indonesia yang terdiri dari relawan dan awak media berangkat dari Jakarta pada 28 April 2026 untuk bergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2026. Misi ini bertujuan menembus blokade Gaza dan membuka jalur kemanusiaan bagi masyarakat Palestina, dengan melibatkan lebih dari 80 kapal sipil dari berbagai negara. Kontingen Indonesia melibatkan relawan dan jurnalis, serta mengirimkan wakil dari MUI, akademik, dan aktivis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Kontingen ini melibatkan para relawan seperti Andi Angga Prasadewa, Ronggo Wirasanu, Herman Budianto Sudarsono, Hendro Prasetyo, Asad Aras Muhammad, serta jurnalis seperti Bambang Noroyono. Global Sumud Flotilla 2026 adalah inisiatif solidaritas global yang melibatkan lebih dari 80 kapal sipil dari berbagai negara, dengan tujuan menembus blokade Gaza dan membuka jalur kemanusiaan bagi masyarakat Palestina. Misi ini menjadi simbol perlawanan sipil global terhadap krisis kemanusiaan di Gaza dan seruan moral kepada dunia internasional untuk bertindak lebih tegas.

Dewan Pengarah GPCI, Jajang Nurjaman, menyatakan bahwa misi ini akan menjadi bagian dari sejarah, di mana Indonesia kembali berperan dalam menembus blokade Gaza dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Bambang Noroyono, salah seorang jurnalis yang ikut dalam misi ini, menekankan pentingnya perhatian global terhadap Palestina, menyatakan bahwa sesama masyarakat merdeka, kita memiliki tanggung jawab internasional untuk memperjuangkan Palestina.

Perjalanan GSF dimulai dari Barcelona pada 12 April, kemudian bergabung dengan kapal-kapal dari Italia pada 26 April, dan melanjutkan perjalanan menuju Yunani dan Turki sebagai titik konsolidasi akhir sebelum mendekati perairan Gaza. Selain konvoi laut, GSF juga mencakup upaya advokasi global, termasuk Kongres Parlemen di Brussel pada 22 April 2026, yang mempertemukan anggota parlemen, aktivis kemanusiaan, dan perwakilan masyarakat sipil dari berbagai negara.

Indonesia mengirimkan wakil dari MUI, akademik, aktivis, dan praktisi hukum seperti Prof. Sudarnoto, Prof. Heru Susetyo, Wanda Hamidah, Gustika Hatta, Arif, dan Feri Amsari. Di jalur darat, misi ini diperkuat dengan konvoi darat kemanusiaan yang akan bergerak dari Mauritania, berkumpul di Libya pada 7 Mei, dan bersama menuju Gaza. Dari Indonesia, peserta GPCI akan berangkat ke Libya pada 5 Mei, bergabung dengan lebih dari 1000 peserta dari puluhan negara.

Kontingen Indonesia dijadwalkan bergabung dengan peserta internasional lainnya di Turki dalam beberapa hari ke depan, sebelum melanjutkan tahap berikutnya dari misi Global Sumud Flotilla 2026





