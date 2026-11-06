Kontak Tembak Koops TNI Habema di Yahukimo, 0 Korban Jiwa

Kontak tembak saat patroli Koops TNI Habema di Yahukimo berakhir tanpa korban jiwa. Satuan tugas mengamankan senjata dan amunisi dari KKB yang dipimpin Elkius Kobak.

Kontak tembak pecah saat Koops TNI Habema melakukan patroli di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan, pada hari Jumat tanggal 6 November. Kejadian tersebut terjadi ketika Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 bersama Polres Yahukimo melakukan penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di bawah komando Elkius Kobak. Operasi ini berfokus pada kawasan Kodap XVI yang dikenal sebagai basis kegiatan kelompok bersenjata tersebut.

Tim gabungan mulai memeriksa sebuah bangunan kayu yang dicurigai sebagai tempat persinggahan para pelaku. Situasi berubah drastis saat dua individu terlihat di sekitar bangunan lalu segera menjauh. Pemicu utama konflik adalah adanya tembakan yang dilancarkan dari arah kelompok bersenjata setelah prajurit memberikan peringatan lisan kepada para target.

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Mekanisme Operasi dan Penangkapan

Selain senjata api rakitan yang ditemukan, pasukan mengamankan sejumlah barang bukti lainnya yang ditinggalkan oleh kelompok bersenjata tersebut. Barang-barang yang disita meliputi pistol airsoft gun, alat bidik teleskop, amunisi, senjata tajam, busur, anak panah, perangkat komunikasi, serta dokumen-dokumen penting. Pengamanan area dilakukan segera setelah situasi terkendali untuk memastikan tidak ada ancaman yang tersisa.

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Posisi Komandan dan Penjelasan Resmi

Brigjen TNI Riyanto, Pangkoops TNI Habema, menjelaskan bahwa kontak tembak tersebut berlangsung singkat akibat provokasi dari kelompok bersenjata. Ia menekankan bahwa prajurit wajib bertindak profesional dan terukur dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Menurut Riyanto, keberhasilan operasi tidak diukur dari jumlah korban, tetapi dari berkurangnya ancaman terhadap warga sipil.

Dampak Sosial dan Langkah Selanjutnya

Koops TNI Habema berkomitmen untuk terus menjaga keamanan wilayah Yahukimo melalui pendekatan teritorial dan kemanusiaan. Langkah ini bertujuan mendukung kehidupan masyarakat yang aman, sejahtera, dan damai secara berkelanjutan. Pangkoops juga mengajak anggota kelompok bersenjata yang masih bersembunyi di hutan untuk menghentikan kekerasan dan kembali membangun kampung demi masa depan anak-anak Papua.