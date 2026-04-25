Konsumsi Soda Diet dan Pemanis Buatan Dikaitkan dengan Penurunan Kemampuan Berpikir dan Memori

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi tinggi pemanis buatan, seperti yang ditemukan dalam soda diet, dapat mempercepat penurunan kemampuan berpikir dan memori. Studi yang melibatkan lebih dari 12.000 orang dewasa di Brasil menemukan bahwa pengguna berat pemanis buatan mengalami penuaan otak tambahan hingga 1,6 tahun.

Konsumsi minuman rendah kalori seperti soda diet seringkali dianggap sebagai alternatif yang lebih sehat dibandingkan minuman manis biasa. Namun, sebuah penelitian terbaru yang melibatkan lebih dari 12.000 orang dewasa di Brasil selama delapan tahun memberikan pandangan yang berbeda.

Penelitian ini meneliti dampak konsumsi tujuh jenis pemanis buatan populer, termasuk Aspartame, Erythritol, dan Saccharin, terhadap fungsi kognitif dan memori. Hasilnya menunjukkan bahwa individu yang mengonsumsi pemanis buatan dalam jumlah tinggi mengalami penurunan kemampuan berpikir dan memori lebih cepat dibandingkan mereka yang jarang atau tidak mengonsumsinya. Pengguna berat, yang didefinisikan sebagai mereka yang mengonsumsi sekitar 191 mg pemanis buatan per hari – setara dengan satu kaleng soda diet – menunjukkan tanda-tanda penuaan otak tambahan hingga 1,6 tahun.

Temuan ini menimbulkan kekhawatiran tentang dampak jangka panjang dari konsumsi pemanis buatan terhadap kesehatan otak. Para ahli nutrisi menganggap hasil penelitian ini cukup masuk akal dan sejalan dengan pemahaman yang berkembang tentang hubungan kompleks antara makanan, mikrobioma usus, dan fungsi otak. Beberapa mekanisme potensial yang dapat menjelaskan hubungan ini meliputi perubahan pada mikrobioma usus, yaitu komunitas mikroorganisme yang hidup di saluran pencernaan.

Mikrobioma usus diketahui memainkan peran penting dalam kesehatan secara keseluruhan, termasuk koneksi usus-otak, yang merupakan jalur komunikasi dua arah antara usus dan otak. Perubahan pada komposisi mikrobioma usus akibat konsumsi pemanis buatan dapat memengaruhi fungsi otak dan kognisi. Selain itu, pemanis buatan dapat memengaruhi metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin, yang juga dapat berdampak pada kesehatan otak. Sakarin, salah satu pemanis buatan yang diteliti, memiliki sejarah panjang dan menarik.

Ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1878 melalui kecelakaan laboratorium, sakarin menjadi penemuan revolusioner sebagai pengganti gula tebu. Pada masa lalu, sakarin bahkan diresepkan oleh dokter sebagai obat untuk sakit kepala. Namun, penelitian modern terus mengeksplorasi potensi efek samping dari konsumsi sakarin dan pemanis buatan lainnya. Meskipun hasil penelitian ini mengkhawatirkan, penting untuk dicatat bahwa studi ini menunjukkan adanya hubungan atau asosiasi, bukan hubungan sebab-akibat langsung.

Artinya, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa konsumsi pemanis buatan secara langsung menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan memori. Faktor-faktor lain, seperti gaya hidup, genetika, dan kondisi kesehatan yang mendasarinya, juga dapat berperan. Namun demikian, para peneliti dari University of São Paulo memperingatkan bahwa konsumsi tinggi pemanis buatan tetap perlu diwaspadai dalam jangka panjang. Banyak ahli kesehatan menyarankan untuk mulai mengurangi konsumsi pemanis buatan, terutama jika dikonsumsi setiap hari.

Mengurangi asupan pemanis buatan dapat menjadi langkah proaktif untuk melindungi kesehatan otak dan kognisi. Selain itu, penting untuk fokus pada pola makan yang sehat dan seimbang yang kaya akan nutrisi penting untuk kesehatan otak, seperti asam lemak omega-3, antioksidan, dan vitamin B. Memilih makanan dan minuman alami yang tidak mengandung pemanis buatan adalah cara terbaik untuk memastikan kesehatan jangka panjang.

