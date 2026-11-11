Konsumsi Kacang Tanah Rutin Tingkatkan Respons Otak Terhadap Insulin

Penelitian Maastricht University证实 rutin makan 60 gram kacang tanah meningkatkan respons otak terhadap insulin dan memori. Baca temuan studi klinis terbaru.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh para ilmuwan di pusat medis Maastricht University, Belanda, mengungkap bahwa konsumsi kacang tanah secara rutin memberikan dampak positif signifikan terhadap kesehatan otak. Studi ini membuktikan bahwa makan kacang tanah setiap hari dapat meningkatkan respons otak terhadap insulin pada area-area yang sangat berkaitan dengan fungsi ingatan manusia.

Mekanisme Peningkatan Respons Insulin Otak

Maastricht University memimpin uji klinis yang melibatkan 31 orang dewasa sehat dengan rentang usia 60 hingga 75 tahun. Dalam kerangka penelitian ini, setiap peserta diwajibkan untuk mengonsumsi 60 gram kacang tanah panggang tanpa garam dan masih berkulit setiap harinya. Program intervensi ini berjalan selama 16 minggu berturut-turut untuk melihat dampak fisiologisnya.

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Para peneliti kemudian membandingkan data neurologis dari periode konsumsi kacang tanah tersebut dengan data baseline ketika peserta tidak mengonsumsi kacang tanah sama sekali. Untuk mengukur respons insulin di otak, peneliti menggunakan metode pemberian insulin melalui rute intranasal atau melalui hidung. Setelah pemberian, mereka melakukan pemindaian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI.

Teknik MRI ini memungkinkan tim riset untuk mengamati perubahan aliran darah di berbagai bagian otak secara rinci. Hasil pemindaian menunjukkan adanya peningkatan respons otak terhadap insulin, khususnya di sejumlah area pada belahan kanan otak yang vital bagi proses kognitif manusia. Area-area ini mencakup hipokampus, girus parahipokampus, girus lingual, dan girus singulata posterior.

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Bagian-bagian otak tersebut memiliki peran sangat penting dalam proses memori dan berbagai fungsi kognitif lainnya yang kompleks. Insulin sendiri tidak hanya berperan dalam mengatur kadar gula darah dalam tubuh, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai proses di otak. Proses tersebut meliputi pembelajaran, pembentukan memori jangka panjang, serta komunikasi antarsel saraf yang efisien.

Peran Nutrisi dan Dampak pada Lansia

Seiring bertambahnya usia, respons otak terhadap hormon insulin ini dapat mengalami penurunan secara alami. Penurunan sensitivitas tersebut dikaitkan erat dengan penurunan kemampuan kognitif yang terjadi akibat proses penuaan normal. Temuan terbaru dari Maastricht University ini melanjutkan penelitian sebelumnya yang diterbitkan dalam jurnal Clinical Nutrition pada tahun 2025.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh tim yang sama, konsumsi kacang tanah selama 16 minggu telah dikaitkan dengan peningkatan aliran darah total ke otak sebesar 3,6 persen. Selain itu, penelitian sebelumnya juga mencatat peningkatan kemampuan memori verbal sebesar 5,8 persen pada subjek yang mengikuti program konsumsi kacang tanah.

Para peneliti menduga manfaat tersebut berkaitan erat dengan kandungan nutrisi lengkap dalam kacang tanah. Makanan ini mengandung lemak tak jenuh, serat pangan, vitamin, mineral, protein nabati, serta berbagai senyawa tumbuhan yang memiliki aktivitas biologis tinggi bagi tubuh.

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Kacang tanah juga merupakan sumber asam amino L-arginin yang berharga. Zat ini digunakan oleh tubuh untuk memproduksi oksida nitrat atau nitric oxide. Senyawa ini membantu mengatur fungsi pembuluh darah agar tetap fleksibel dan sehat. Fungsi pembuluh darah yang baik turut berperan dalam mendukung aliran darah ke otak, yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran dan kemampuan mengingat.

Keterbatasan dan Masa Depan Riset

Meski hasil penelitian menunjukkan temuan yang sangat menjanjikan bagi kesehatan kognitif, para peneliti dari Maastricht University menegaskan bahwa konsumsi kacang tanah belum terbukti secara definitif dapat mencegah penurunan fungsi kognitif. Sampai saat ini, belum ada bukti bahwa kacang tanah dapat mencegah penyakit Alzheimer maupun jenis demensia lainnya pada lansia.

Jumlah peserta yang hanya melibatkan 31 orang juga menjadi salah satu keterbatasan metodologis dalam penelitian ini. Selain itu, perubahan respons otak terhadap insulin yang teramati belum tentu secara langsung menunjukkan peningkatan kemampuan memori atau kinerja mental yang nyata dalam kehidupan sehari-hari para peserta.

Karena alasan metodologis tersebut, diperlukan penelitian lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar dan periode pengamatan yang lebih panjang. Langkah ini penting untuk memastikan manfaat jangka panjang konsumsi kacang tanah terhadap kesehatan otak secara menyeluruh. Temuan ini memberikan gambaran bahwa pola makan dapat berperan dalam mendukung kesehatan otak seiring bertambahnya usia. Meskipun demikian, kacang tanah sebaiknya tetap menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang, bukan dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menjaga daya ingat.