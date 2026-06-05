Konsulat Kehormatan Republik Ceko untuk Bali mengumpulkan pengusaha untuk investasi di Bali

Konsulat Kehormatan Republik Ceko untuk Bali menjadikan wisata olahraga berupa turnamen golf yang digelar asosiasi bisnis Republik Ceko, Slovakia, dan Indonesia, sebagai jalur masuk investasi dari pengusaha negara tersebut di Indonesia, khususnya Bali. Menggelar ini bertujuan membuka peluang investasi agar tidak melulu investasi hotel dan vila tapi teknologi atau transportasi karena negara tersebut unggul, nah turnamen golf ini media membangun jaringannya.

Konsulat Kehormatan Republik Ceko untuk Bali mengumpulkan pengusaha untuk membuka peluang investasi menjelang ajang wisata olahraga 1st Annual Ambassador's Golf Cup, Denpasar, Jumat (5/6/2026). Denpasar (ANTARA) - Konsulat Kehormatan Republik Ceko untuk Bali menjadikan wisata olahraga berupa turnamen golf yang digelar asosiasi bisnis Republik Ceko , Slovakia, dan Indonesia, sebagai jalur masuk investasi dari pengusaha negara tersebut di Indonesia, khususnya Bali .

Menggelar ini bertujuan membuka peluang investasi agar tidak melulu investasi hotel dan vila tapi teknologi atau transportasi karena negara tersebut unggul, nah turnamen golf ini media membangun jaringannya," kata Konsul Kehormatan Republik Ceko untuk Bali Ida Bagus Gede Sidharta Putra. Bagus Sidharta di Denpasar, Jumat, melihat turnamen golf menjadi pintu masuk yang tepat, sebab wisatawan atau pebisnis Republik Ceko yang datang ke Bali menikmati wisata olahraga dan kultur yang ada.

Selanjutnya golf merupakan olahraga yang sangat diminati kalangan atas, sehingga ini menjadi gerbang bagi pengusaha-pengusaha besar masuk. Tak hanya pengusaha dari Republik Ceko yang terlibat dalam 1st Annual Ambassador's Golf Cup ini, namun turut bergabung komunitas masyarakat dari negara lain seperti Thailand, India, Armenia. Menjelang turnamen golf yang akan berlangsung Sabtu, 6 Juni 2026 di New Kuta Golf, Bagus Sidharta yang juga ketua PHRI Denpasar itu terlebih dahulu menyambut para pengusaha tersebut di Griya Menuh Santrian.

Dalam makan malam penyambutan, Konsulat Kehormatan Republik Ceko untuk Bali ingin memberi pengalaman tentang Bali melalui hidangan dan kultur khas.

"Daripada mengadakan di hotel, lebih baik di griya (rumah) begini, berbagi tentang budaya kita, menunjukkan makanan Bali, di rumah Bali, ada pertunjukan tari dan fesyen juga, jadi kita dorong wisata olahraga sekaligus kebugaran dengan kultur," ujarnya. Bagus Sidharta meyakini berangkat dari obrolan di meja makan, maka peluang kerja sama investasi akan berkembang, apalagi hampir 100 orang pengusaha hadir malam ini.

Konsulat Kehormatan Republik Ceko untuk Bali berharap langkah ini membantu mendatangkan investasi positif di Bali, apalagi dari pemetaannya pengusaha Republik Ceko sangat menyukai Bali bahkan rata-rata tiap tahun 25-30 ribu warga negara tersebut berkunjung ke Pulau Dewata.

"Mereka ada yang liburan dan ada yang bisnis, mereka suka kultur dan gaya hidup Bali, jadi minatnya berinvestasi besar sekali, walau warganya cuma 10 juta tapi mereka performa ekonominya luar biasa sekali, mereka pengekspor kereta, alat kesehatan," tutur Bagus Sidharta. Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA





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