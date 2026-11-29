Pemerintah DKI Jakarta memberikan lampu hijau bagi konsorsium Australia untuk mengembangkan jalur MRT segmen Cililitan hingga Fatmawati sebagai bagian dari integrasi transportasi Barat-Timur.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi mengumumkan dukungan pemerintah daerah terhadap minat konsorsium asal Australia untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan infrastruktur transportasi massal di ibu kota. Minat strategis tersebut tertuju pada pembangunan jalur Moda Raya Terpadu atau MRT pada segmen Cililitan hingga Fatmawati. Proyek ini direncanakan akan terintegrasi secara langsung dengan jalur Barat-Timur yang menjadi prioritas utama konektivitas transportasi di Jakarta.

Riwayat Kunjungan Kerja ke Australia

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Pramono di Taman Lapangan Banteng, Pasar Baru, Jakarta, pada Minggu, 29 November 2026. Pengumuman ini merupakan kelanjutan diplomatik dari kunjungan kerja yang dilakukan oleh gubernur bersama jajaran pejabat Balai Kota ke Australia. Kunjungan tersebut berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 November 2026 atas undangan resmi dari pemerintah setempat.

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Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Pramono Anung didampingi secara langsung oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta. Keberadaan pejabat inti dari perusahaan BUMN ini menegaskan bahwa diskusi yang terjadi memiliki bobot teknis yang signifikan. Transportasi memang menjadi salah satu tujuan utama dari kunjungan tersebut, sejalan dengan agenda strategis pembenahan mobilitas publik di Jakarta.

Detail Proyek MRT Cililitan Hingga Fatmawati

Konsorsium Australia tersebut menunjukkan ketertarikan spesifik pada fase pengembangan transportasi dari arah Barat ke Timur di Jakarta. Fokus utama minat investor asing ini adalah pada segmentasi jalur yang menghubungkan kawasan Cililitan dengan area Fatmawati. Rencana ini dirancang untuk menyambung secara mulus dengan koridor transportasi Barat-Timur yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan.

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Pihak konsorsium menyatakan keinginan kuat untuk ikut serta dalam pengembangan transportasi publik di kota metropolitan. Pemprov DKI Jakarta telah merespons positif dengan memberikan lampu hijau terhadap rencana dan minat investasi tersebut. Pemerintah Provinsi kini menugaskan PT MRT Jakarta untuk segera menindaklanjuti inisiatif ini secara profesional dan terukur.

Tahap Penjajakan dan Studi Kelayakan

Saat ini, seluruh proses kerja sama masih berada dalam tahap penjajakan awal. Pemprov DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada manajemen MRT untuk menangani negosiasi dan koordinasi teknis lebih lanjut. Langkah konkret berikutnya adalah penyusunan studi kelayakan oleh kedua belah pihak untuk memastikan viabilitas proyek dari sisi infrastruktur maupun finansial.

Jika proyek ini sesuai dengan rencana dan berhasil dieksekusi, diharapkan konektivitas transportasi di Jakarta akan menjadi semakin terhubung dengan baik. Integrasi jalur baru ini diyakini dapat mereduksi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas warga di seluruh penjuru ibu kota. PT MRT Jakarta kini memiliki mandat untuk melanjutkan proses negosiasi dengan mitra strategis asal Australia tersebut.