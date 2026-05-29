Artikel ini mengkaji kontroversialnya konsolidasi kembali kekuatan bisnis negara melalui badan pengelola investasi Danantara yang dikendalikan pemerintah. Era Reformasi awaliConfigurationException bertujuan memecah ?umpul kekuasaan ekonomi, tetapi kebijakan terkini justru mengonsolidasikan BUMN di bawah satu entitas terpusat. Analisis mencakup sejarah BUMN dari Orde Baru hingga Reformasi, tujuan pendirian Danantara, besarnya aset yang dikelola, dan rencana rampingkan jumlah BUMN menjadi 200-300 perusahaan melalui empatstrategi: likuidasi, divestasi, konsolidasi, dan pengembangan. Fokus juga pada implikasi tata kelola, transparansi, dan potensi intervensi politik yang berkelanjutan.

Era Reformasi 1998 ConfigurationException awalnya diharapkan memecah konsentrasi kekuasaan ekonomi negara, tetapi kebijakan terkini justru mengonsolidasikan kekuatan bisnis negara kembali dalam satu orkestrasi besar. Kekuatan BUMN digabung dalam satu manajemen terpusat yang dikendalikan oleh Dana Daya Anagata Nusantara ( Danantara ).

Perluasan peran Danantara mencerminkan cara negara memaknai Pasal 33 UUD 1945, yaitu agar sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat sebesar-besarnya memakmurkan rakyat. Kenyataan di lapangan tidak seindah konsep itu. Pada periode Orde Baru, BUMN tidak hanya digunakan untuk bisnis sektorstrategis demi kepentingan rakyat, tetapi juga menopang stabilitas politik, sehingga pengelolaannya sangat sentralistik, dipengaruhi oleh elite politik, dan mengakibatkan lemahnya efisiensi, transparansi, serta maraknya monopoli, proteksi negara, dan hubungan erat antara penguasa dan konglomerat.

Krisis 1997-1998 mengungkapkan kegagalan fondasi ekonomi yang goyah, nilai rupiah anjlok, masyarakat panik membeli dolar dan menarik simpanan, inflasi melambung, dan kebijakan stabilisasi tak berdaya. Kinerja BUMN saat itu juga buruk: aset tumbuh rata-rata 10 persen per tahun tetapi laba hanya meningkat 2 persen per tahun, menandakan produktivitas aset menurun. Gagalnya upaya)penggabungan bank BUMN dan privatisasi karena tidak didukung data akurat, konsistensi kebijakan, maupun kredibilitas. Reformasi 1998 mendorong transparansi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, peningkatan efisiensi, serta pengurangan intervensi publik.

Pengelolaan BUMN didorong lebih profesional, berorientasi profit, termasuk penggabungan bank BUMN dan privatisasi. UU No. 19 Tahun 2003 meng Pisahkan fungsi regulator dan operator, memperbaiki tata kelola, dan mendorong beberapa BUMN masuk bursa. Namun, intervensi politik tetap ada dan BUMN tetap dianggap sapi perah oleh elite. Pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan modal awal lebih dari Rp 300 triliun dari penghematan 100 hari pertama pemerintahan.

Dana yang tadinya terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja tidak tepat sasaran, kini dikelola Danantara untuk diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi. Dividen BUMN tidak lagi langsung masuk ke Kemenkeu, tetapi dikelola Danantara. Danantara juga mengelola aset BUMN yang ada di Indonesia. Presiden Prabowo pada 23 Mei 2026 menyebut aset yang dikelola Danantara mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 17.000 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Muliaman D. Hadad, pada 30 April 2026 mengatakan Danantara tidak hanya berinvestasi komersial tetapi juga strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Setelah menggabungkan BUMN dalam Danantara, Presiden Prabowo meminta konsolidasi lebih drastis: dari sekitar 1.077 BUMN yang ada, akan dirampingkan menjadi 200-300 perusahaan pada tahun 2026.

BP BUMN membagi perusahaan ke dalam empat kuadran: pertama, likuidasi bagi perusahaan yang beban utang melebihi aset dan tidak kompetitif; kedua, divestasi bagi perusahaan kecil di luar bisnis inti; ketiga, penggabungan atau konsolidasi berdasarkan sektor industri untuk mencapai skala ekonomi; keempat, pengembangan bagi BUMN strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi dan pertahanan





