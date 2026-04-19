Konser Setia Band di Malaysia Sukses Gemilang, Ribuan Tiket Ludes Tak Bersisa

Setia Band, yang digawangi Charly Van Houten dan Pepeng, berhasil memukau ribuan penggemar di Zepp KL, Malaysia, dalam konser "Simfoni Karya Terbaik Charly". Tiket terjual habis, membuktikan pesona mereka yang masih kuat dan lagu-lagu mereka yang dicintai.

Konser " Simfoni Karya Terbaik Charly " yang menampilkan duo legendaris Setia Band , Charly Van Houten dan Pepeng, di Zepp KL, Malaysia, pada 17 April 2026, sukses besar. Ribuan penggemar yang dijuluki Setiaku Malaysia memadati venue, membuktikan pesona Setia Band yang masih kuat di kancah musik pop internasional. Tiket konser terjual habis, sebuah pencapaian luar biasa yang mengukuhkan dominasi mereka di hati penikmat musik.

Charly Van Houten membuka konser dengan penuh energi, membawakan hits dari era ST12 hingga Setia Band. Lagu "Putri Iklan" menjadi pembuka yang spektakuler, dilanjutkan dengan lagu-lagu andalan yang tak kalah memukau. "Puspa", lagu yang melambungkan nama Charly Van Houten bersama ST12 pada tahun 2005, sukses membuat penonton bernyanyi bersama, menciptakan koor merdu di seluruh venue. Sepanjang konser yang dimulai tepat pukul 20.00 waktu setempat, Charly Van Houten menghibur ribuan penggemarnya dengan membawakan sekitar 25 lagu. Deretan lagu populer seperti "Cari Pacar Lagi", "Isabella", hingga "Asmara" sukses membangkitkan nostalgia dan kegembiraan penonton. Tak hanya membawakan lagu-lagu lama, Charly Van Houten juga menghadirkan kejutan manis dengan menyanyikan lagu terbarunya, "Hilang Ingatan", yang baru saja dirilis. Sambutan hangat penonton atas ajakan Charly untuk bernyanyi bersama menunjukkan betapa lagu-lagu Setia Band begitu lekat di hati mereka. Lagu "Hilang Ingatan", yang diciptakan oleh Fery Hudaya dan dirilis di kanal YouTube DH Production Indonesia pada 15 April 2026, ternyata sudah dihafal oleh para penggemar di Malaysia. Hal ini menjadi bukti nyata betapa karya-karya Setia Band terus relevan dan dicintai. Charly Van Houten sendiri mengungkapkan kegembiraannya saat mengetahui tiket konsernya ludes. Melalui unggahan video di akun Instagram terverifikasinya pada Jumat, 17 April 2026, Charly membagikan momen persiapannya menuju Kuala Lumpur. Dalam video tersebut, ia menyampaikan antusiasmenya untuk tampil malam itu dan berjanji akan membawakan lebih dari 20 lagu, sebuah janji yang berhasil ia tepati. Keberhasilan konser ini bukan hanya sekadar pertunjukan musik, tetapi juga sebuah perayaan atas eksistensi dan pengaruh Setia Band yang terus berkembang, melintasi batas negara dan waktu. Kehadiran ribuan Setiaku Malaysia di Zepp KL menjadi saksi bisu kekuatan sebuah karya seni yang mampu menyatukan dan membangkitkan emosi





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »