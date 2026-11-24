Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menilai konser My Chemical Romance menggerakkan roda ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan sektor transportasi di Jakarta.

Konser grup musik asal Amerika Serikat, My Chemical Romance, yang digelar di Jakarta International Stadium pada Minggu, 22 November, telah memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, menegaskan bahwa acara berskala internasional ini tidak sekadar menjadi hiburan, melainkan menjadi katalisator penting untuk menggerakkan perekonomian kota, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta sektor transportasi.

Dampak Ekonomi Berganda Pada UMKM Lokal

Hardiyanto Kenneth menjelaskan bahwa kehadiran ribuan penonton yang datang dari berbagai wilayah di Jakarta, luar daerah, hingga mancanegara menciptakan peluang usaha yang luas. Kehadiran massa penonton ini memicu efek berganda atau multiplier effect yang menguntungkan berbagai lapisan masyarakat. Sektor UMKM yang berlokasi di sekitar kawasan stadion maupun di titik-titik strategis lainnya berpeluang besar meningkatkan volume penjualan selama berlangsungnya acara tersebut.

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Menurut Kenneth, dampak positif ini terlihat jelas dari meningkatnya aktivitas pedagang makanan, minuman, serta penjual merchandise resmi dan tidak resmi. Pelaku usaha kecil juga ikut merasakan manfaat dari lonjakan permintaan jasa dan produk yang diakibatkan oleh antusiasme para penggemar. Hal ini membuktikan bahwa konser musik internasional dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang nyata jika dikolaborasikan dengan potensi usaha lokal.

Peluang Optimalisasi Sektor Transportasi Publik

Selain sektor usaha kecil, mobilitas penonton menuju dan meninggalkan Jakarta International Stadium memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor transportasi. Kenneth menyoroti bahwa pergerakan massal ini menciptakan peluang peningkatan aktivitas bagi berbagai moda transportasi, mulai dari transportasi umum, taksi konvensional, transportasi daring, hingga layanan angkutan lainnya. Integrasi antar moda transportasi ini menjadi kunci untuk menampung arus penumpang yang besar dengan efisien.

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Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta tersebut menekankan bahwa kolaborasi antara penyelenggara acara dan pemerintah daerah sangat diperlukan guna memastikan mobilitas penonton berjalan tertib dan lancar. Masyarakat yang datang dari berbagai penjuru membutuhkan akses perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Keberhasilan mengelola transportasi ini juga menjadi kesempatan bagi Jakarta untuk mendemonstrasikan bahwa infrastruktur dan ekosistem kota semakin siap untuk menjadi tuan rumah acara-acara internasional.

Apresiasi Pada Promotor Dan Masa Depan Industri Hiburan

Kenneth menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ravel Entertainment yang dipimpin oleh CEO Junardy atas keberanian dan konsistensinya dalam menghadirkan konser My Chemical Romance di Jakarta. Ia menilai langkah ini merupakan kontribusi positif bagi perkembangan industri hiburan dan ekonomi kreatif di ibu kota. Keberhasilan penyelenggaraan acara ini menunjukkan adanya peningkatan fasilitas pendukung, pengelolaan lalu lintas, serta pelayanan publik yang terus ditingkatkan.

Penegasan Kenneth adalah bahwa manfaat ekonomi dari konser besar tidak boleh hanya dinikmati oleh industri hiburan dan penyelenggara semata. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa masyarakat kecil, termasuk UMKM, juga mendapatkan porsi manfaat yang adil. Dengan demikian, acara berskala besar dapat bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk membangkitkan daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Jakarta secara luas.