Konser F-FOREVER 1st World Tour di Jakarta: Jerry Yan Bangkitkan Nostalgia Meteor Garden dengan Adegan Kalung Ikonik

Konser F-FOREVER 1st World Tour yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta, menampilkan trio Jerry Yan, Vanness Wu, Vic Chou, dan Ashin. Penampilan mereka diiringi momen emosional ketika Jerry Yan menggenggam kalung ikonik dari karakter Dao Ming Si dalam Meteor Garden, mengingat almarhum Barbie Hsu. Konser ini menjadi perjalanan nostalgia bagi penggemar yang tumbuh bersama drama Asia legendaris tersebut.

Konser F-FOREVER 1st World Tour yang diselenggarakan di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis (28/5/2026) malam menjadi penuh nostalgia dan emosi bagi penggemar F4 dan Meteor Garden .

Penampilan trio Jerry Yan, Vanness Wu, Vic Chou, bersama Ashin, membawakan hit-hit legendaris seperti Di Yi Shi Jian, Jue Bu Neng Shi Qu Ni, Yan Huo De Ji Jie, Ni Yao De Ai, dan Liu Xing Yu (Meteor Rain), memicu sorakan hangat dari penonton. Momen puncakMuncul ketika Jerry Yan tampil solo dengan lagu Shimian Xin (Insomnia Letter).

Ia menggenggam kalung ikonik yang dikenal sebagai simbol Dao Ming Si dan Shan Cai dalam drama Meteor Garden, melingkari kalung itu pada teleskop panggung sebagai rekreasi adegan ikonik serial tersebut di mana kedua karakter tersebut melihat bintang jatuh bersama. Dalam keheningan, Jerry berkata bahwa ia ingin Shan Cai bahagia dan bersinar karena diri sendiri, bukan karena dia.

Pernyataan ini diiringi mata berlakar, merefleksikan ikatan emosional kuat antara Jerry, karakter Dao Ming Si, dan kenangan bersama almarhum Barbie Hsu yang memerankan Shan Cai dan meninggal pada 2025. Setelah momen emosional itu, Jerry melanjutkan dengan lagu I Truly, Truly Love You, menegaskan nuansa nostalgia. Konser ini bukan sekadar pertunjukan musik, melainkan perjalanan emosional bagi penggemar yang tumbuh bersama drama fenomenal Meteor Garden di awal 2000-an.

Kehadiran Barbie Hsu dalam ingatan penggemar tetap kuat meski ia telah tiada. Kematian Barbie Hsu di usia 48 tahun akibat pneumonia setelah influenza pada musim Imlek 2025 meninggalkan duka yang mendalam. Kombinasi lagu-lagu lama, simbol-simbol ikonik, dan kehadiran personel F4 menghidupkan kembali nostalgia sekaligus menghormati drama yang berpengaruh di Asia





