Konser BTS dan Guns N Roses Perkuat Daya Tarik Jakarta sebagai Magnet Ajang Global

Konser BTS dan Guns N Roses diperkirakan memperkuat ekonomi dan pariwisata Jakarta, menyusul konser Kanye West yang berdampak hampir Rp 450 miliar.

Konser grup K-pop BTS dan grup musik rock asal Amerika Serikat Guns N Roses diyakini makin menguatkan daya tarik Jakarta sebagai magnet ajang bertaraf global. Setelah konser Kanye West bertajuk 'Ye Live in Jakarta 2026' pada 24 hingga 25 Oktober 2026, dua konser besar ini akan digelar di Tanah Air dan disambut antusias penggemar.

Guns N Roses (GNR) lebih dulu tampil di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada 21 November. Konser tersebut sekaligus memperkenalkan dua singel dari album baru mereka yang diluncurkan pada Maret 2026.

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Penggemar BTS Siap Hadir di Konser Hari Ketiga

Maria DM (52) mengaku sudah tidak sabar menyaksikan penampilan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jung Kook. Ia akan menonton konser BTS secara langsung untuk pertama kalinya, dan menjadikannya kado untuk diri sendiri.

Maria mendapatkan tiket konser hari ketiga yang dibeli seharga Rp 4 juta. Konser hari ketiga itu bertepatan dengan hari ulang tahun V, anggota BTS yang paling ia idolakan.

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Syifa Fauziah (22) juga berencana menonton konser hari ketiga sekaligus merayakan ulang tahun V. Ia menyiapkan pakaian sesuai tema dan kemungkinan membeli pernak-pernik di lokasi konser.

Maria menilai konser bukan sekadar melihat artis favorit, melainkan juga pengalaman dan kenangan yang bisa dibawa pulang. Ia pun mendukung upaya pemerintah agar semakin banyak konser musik dan ajang lainnya digelar di Indonesia.

Promotor Ungkap Jumlah Tiket dan Penonton

Promotor konser GNR menyediakan 25.000 tiket untuk menyaksikan penampilan Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan. Tiket tribune sudah habis terjual dan yang tersisa hanya kelompok festival.

Direktur Utama Rajawali Indonesia Tovic Raharja, yang juga promotor konser GNR, menyampaikan hal tersebut di Balai Kota Jakarta pada Jumat (13/11/2026). Ia mengatakan GNR sudah pernah hadir di Jakarta pada 2018, namun kali ini berbeda karena diikuti penampilan spesial dari sembilan dewa gitar Indonesia.

Promotor konser BTS menyediakan tiket untuk 60.000 penonton setiap hari konser, dan tiketnya sudah habis terjual. Perwakilan iMe Indonesia sebagai promotor, Iradat Ikrar Hartaman, memperkirakan 50.000 penonton dalam negeri dan 10.000 penonton dari luar negeri akan menyaksikan konser BTS setiap hari.

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Dampak Ekonomi dan Pariwisata Konser Jakarta

Gubernur Jakarta Pramono Anung menilai konser artis global membuat Jakarta menjadi salah satu episentrum ajang dunia. Ia mencontohkan konser Kanye West yang memberikan dampak hampir Rp 450 miliar, sementara Jakarta Running Festival yang berlangsung bersamaan menyumbang dampak ekonomi Rp 175 miliar.

Pramono menyebut kepercayaan publik dunia kepada Jakarta diharapkan juga meningkatkan kepercayaan publik internasional kepada Indonesia. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyoroti hal serupa, dengan menekankan bahwa konser memiliki dampak ganda bagi ekonomi dan pariwisata.

Widiyanti merujuk temuan perusahaan riset pasar Grand View Research yang memperkirakan nilai pasar wisata musik global pada 2025 mencapai 103,7 miliar dolar AS, dan diproyeksikan meningkat menjadi 330 miliar dolar AS pada 2033. GNR menargetkan 22.000 penonton, termasuk sekitar 2.000 wisatawan mancanegara, sedangkan BTS dengan 180.000 penonton, termasuk lebih dari 30.000 wisatawan mancanegara.

Widiyanti memperkirakan konser GNR dan BTS memiliki potensi belanja wisatawan mencapai Rp 158,3 miliar. Angka itu mencakup akomodasi, kuliner, transportasi, dan pernak-pernik.

Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan InJourney untuk mengoptimalkan Sarinah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan bandara agar ramai sebelum, saat, dan sesudah konser. Garuda Indonesia juga menyiapkan pengalaman penerbangan khusus bagi Army, sebutan penggemar BTS, menuju Jakarta melalui pengumuman spesial, tayangan visual BTS, serta nuansa ungu yang disiapkan sejak kedatangan di bandara.