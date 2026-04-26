Konser 'Badai Pasti Berlalu' Rayakan 52 Tahun Karya Erros Djarot

Konser 'Badai Pasti Berlalu Live in Concert' di Balai Sarbini, Jakarta, menjadi perayaan 52 tahun karya Erros Djarot, menampilkan Once Mekel, Rio Febrian, dan Monita Tahalea.

Konser megah ' Badai Pasti Berlalu Live in Concert' yang digelar di Balai Sarbini , Jakarta, pada tanggal 25 April 2026, menjadi malam yang tak terlupakan bagi para penggemar musik Indonesia.

Konser ini bukan hanya sekadar pertunjukan musik biasa, melainkan sebuah perayaan terhadap karya monumental seorang legenda pencipta lagu, Erros Djarot, yang telah berkarya selama 52 tahun. Balai Sarbini dipenuhi oleh ratusan penonton yang antusias untuk menyaksikan penampilan para penyanyi ternama membawakan lagu-lagu ikonik yang telah menghiasi dunia musik Indonesia selama beberapa dekade. Atmosfer malam itu begitu hangat dan penuh nostalgia, seolah membawa para penonton kembali ke masa-masa indah saat lagu-lagu tersebut pertama kali dirilis.

Konser ini menampilkan deretan lagu-lagu masterpiece ciptaan Erros Djarot, termasuk tentu saja 'Badai Pasti Berlalu' yang menjadi judul konser, 'Semusim', dan 'Merepih Alam'. Lagu-lagu ini tidak hanya sekadar melodi indah, tetapi juga mengandung lirik yang puitis dan bermakna, mampu menyentuh hati para pendengarnya. Penampilan malam itu diisi oleh sejumlah penyanyi berbakat, di antaranya Once Mekel dan Rio Febrian, yang masing-masing memberikan interpretasi unik dan memukau terhadap lagu-lagu Erros Djarot.

Once Mekel, dengan vokalnya yang khas dan penuh power, berhasil membangkitkan semangat para penonton. Sementara itu, Rio Febrian, dengan gaya penyampaiannya yang emosional dan penuh penghayatan, mampu menghadirkan nuansa yang lebih intim dan personal. Kolaborasi antara kedua penyanyi ini menjadi salah satu momen paling dinantikan dan berhasil memukau seluruh penonton yang hadir. Selain Once Mekel dan Rio Febrian, konser ini juga menampilkan penampilan dari Monita Tahalea, yang turut meramaikan panggung dengan suaranya yang merdu dan penampilannya yang mempesona.

Setiap penyanyi memberikan yang terbaik, membawakan lagu-lagu Erros Djarot dengan penuh cinta dan penghormatan. Kehadiran Erros Djarot sendiri di konser ini menjadi kejutan yang menyenangkan bagi para penggemar. Ia tidak hanya menyaksikan penampilan para penyanyi, tetapi juga berbagi cerita dan pengalaman selama 52 tahun berkarya di dunia musik. Erros Djarot mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan yang telah diberikan oleh para penggemar selama ini, serta apresiasinya terhadap para penyanyi yang telah membawakan lagu-lagu ciptaannya dengan indah.

Konser 'Badai Pasti Berlalu Live in Concert' ini menjadi bukti bahwa karya-karya Erros Djarot tetap relevan dan dicintai oleh berbagai generasi. Lagu-lagu ciptaannya telah menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia dan akan terus menginspirasi para musisi dan penggemar musik di masa mendatang. Konser ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi para musisi dan penggemar musik, mempererat tali persaudaraan dan memperkuat rasa cinta terhadap musik Indonesia.

Selain penampilan musik yang memukau, konser ini juga menampilkan tata panggung dan pencahayaan yang spektakuler, menciptakan suasana yang magis dan tak terlupakan. Setiap detail konser dipersiapkan dengan matang untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para penonton. Konser ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para musisi muda untuk terus berkarya dan menciptakan lagu-lagu yang berkualitas, serta menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya musik Indonesia





tempodotco / 🏆 12. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erros Djarot Konser Musik Badai Pasti Berlalu Rio Febrian Once Mekel Balai Sarbini Musik Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

