KONI Pusat dan Kementerian Siap Dukung PON Pantai I 2026 di Jakarta

KONI Pusat menggelar rapat koordinasi dengan kementerian untuk mendukung PON Pantai I 2026 di Jakarta. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi kunci sukses ajang olahraga perairan nasional.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat menggelar rapat koordinasi strategis bersama perwakilan berbagai kementerian dan lembaga di Jakarta pada Kamis, 5 November 2026, untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Pantai I 2026. Acara ini merupakan langkah krusial dalam membangun ekosistem kolaborasi yang solid guna mendukung pelaksanaan kompetisi olahraga perairan terbesar di Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 21 hingga 27 November 2026.

Visi Strategis PON Pantai I 2026

Ketua Bidang Media dan Humas KONI Pusat, Tirto Prima Putra, menegaskan bahwa agenda multi-even ini dirancang untuk melampaui batas-batas kompetisi olahraga konvensional dengan menjadi momentum pengenalan potensi wisata olahraga perairan nasional. Ia menjelaskan bahwa inisiatif yang digagas oleh KONI Pusat bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi tingkat dunia, sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Asta Cita. Keberhasilan penyelenggaraan PON Pantai I 2026 DKI Jakarta tidak akan hanya diukur dari kelancaran logistik pertandingan, melainkan juga dari kemampuan membangun narasi positif tentang olahraga yang disebarkan secara masif kepada publik.

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Tirto Prima Putra menambahkan bahwa Ancol dipilih sebagai lokasi strategis karena memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi sport tourism. Kolaborasi antarlembaga dipandang sebagai kunci utama untuk memastikan bahwa ajang ini tidak sekadar menjadi tempat berlomba, tetapi juga menjadi media pemersatu bangsa melalui pesan-pesan positif. Ia juga menekankan peran vital media massa dalam menyebarkan informasi yang inspiratif dan terarah, sehingga dapat menjangkau tidak hanya masyarakat penggemar olahraga, tetapi juga wisatawan umum yang mengunjungi kawasan Ancol.

Komitmen Lembaga Pemerintah dan Dukungan Infrastruktur

Kabid Humas KONI Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Yani, menyatakan bahwa sosialisasi PON Pantai terus diperluas melalui kerja sama dengan Pemprov DKI, BUMD, serta kementerian terkait. Upaya ini mencakup pemanfaatan influencer dan atlet dengan pengikut media sosial yang besar untuk menjangkau generasi muda secara maksimal dan masif. Sementara itu, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Molly Prabawaty, menyatakan kesiapan penuh Kementerian Komdigi untuk membantu menyukseskan agenda strategis ini dengan menyediakan fasilitas media center dan tim redaksi. Ia akan segera melaporkan kebutuhan ini kepada Menteri Komdigi untuk memastikan dukungan pengadaan infrastruktur komunikasi yang memadai.

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Molly Prabawaty menambahkan bahwa kementerian akan berupaya memperluas publikasi PON Pantai I 2026 DKI Jakarta melalui jaringan kementerian dan lembaga lain, termasuk pemanfaatan videotron dan fasilitas komunikasi publik milik instansi pemerintah. Meski waktu pelaksanaan semakin dekat, komitmen untuk memberikan dukungan teknis dan infrastruktur digital tetap menjadi prioritas utama bagi Kementerian Komdigi guna menjamin kelancaran operasional berita dan informasi durante pesta olahraga.

Detail Pertandingan dan Rencana Venues

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI juga menegaskan komitmen dukungan melalui kanal website resmi serta membuka peluang kolaborasi produksi konten multimedia. Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Putri Viola, menyebutkan bahwa pertukaran foto dan video serta penyampaian informasi awal mengenai atlet dapat memperkuat publikasi dan menjangkau masyarakat lebih luas. Pon Pantai I 2026 DKI Jakarta akan mempertandingkan 10 cabang olahraga dengan 11 disiplin dan total 67 nomor pertandingan yang akan digelar di empat venue utama.

Sekretaris Umum Panitia Besar (PB) PON Pantai 2026, Andri Paranoan, menjelaskan bahwa venues yang digunakan meliputi Beach City International Stadium (BCIS), Beach Pool, Pantai Festival, dan Pantai Lagoon. Cabang olahraga yang akan dipertandingkan mencakup Akuatik, Polo Air, Renang Perairan Terbuka, Bola Basket 3x3, Bola Voli Pantai, Bola Tangan Pantai, Layar, Modern Pentathlon, Rugby, Selam Laut, Teqball, dan Triathlon. Melalui sinergi menyeluruh antara penyelenggara, pemerintah, media, dan pemangku kepentingan, ajang ini diharapkan dapat membangun semangat olahraga tinggi di kalangan masyarakat Indonesia.