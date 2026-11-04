Kongres AS Beralih ke Demokrat: Partai Republik Kehilangan Kontrol DPR dan Senat

Partai Demokrat menguasai Kongres AS setelah memenangkan mayoritas di DPR dan Senat, menciptakan tantangan besar bagi pemerintahan Donald Trump.

Kekalahan Partai Republik dalam pemilihan legislatif Amerika Serikat pada Rabu, 4 November 2026, menandai pergeseran signifikan dalam dinamika kekuasaan nasional. Kemenangan besar Partai Demokrat di kedua kamar Kongres dipandang sebagai pukulan keras bagi pemerintahan Presiden Donald Trump dan basis politik Partai Republik. Perubahan keseimbangan kekuasaan ini akan menentukan arah kebijakan legislatif selama sisa dua tahun masa jabatan kedua Trump.

Kendali DPR Kembali ke Tangan Demokrat

Partai Demokrat telah resmi merebut mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS, mengakhiri penguasaan empat tahun oleh Partai Republik. Untuk menguasai lembaga legislatif ini, Partai Demokrat membutuhkan sedikitnya 218 dari 435 kursi yang diperebutkan. Angka ambang batas tersebut telah tercapai sejak dini hari Rabu, 4 November 2026, waktu setempat, sesuai dengan laporan dari Associated Press (AP).

Also read Pemilu Sela AS Jadi Ujian Trump, Demokrat Berpeluang Rebut Kendali Kongres

Walau jumlah kursi akhir masih menunggu penyelesaian penghitungan suara di beberapa distrik, Partai Demokrat telah berhasil membuka lebar jendela peluang mereka. Data yang dikumpulkan mencatat bahwa partai tersebut berhasil merebut sejumlah kursi DPR di distrik-distrik yang sebelumnya dimenangkan oleh Donald Trump dengan selisih suara hingga 18 poin persentase. Perolehan ini mencerminkan pergeseran suara pemilih di area yang sebelumnya dianggap aman bagi Partai Republik.

Demokrat Merebut Mayoritas Senat yang Kritis

Di Senat, Partai Demokrat juga berhasil memastikan perolehan kursi tambahan yang cukup untuk mengambil alih kendali mayoritas. Sebelum pemilu berlangsung, Partai Republik menguasai 53 dari 100 kursi Senat, sedangkan kubu Demokrat memiliki 47 kursi, termasuk dua senator independen yang bersekutu dengan partai tersebut. Demokrat membutuhkan tambahan bersih sedikitnya empat kursi untuk membentuk mayoritas absolut di kamar atas.

Advertisement

Kemenangan bersejarah terjadi di Kansas, di mana Adam Hamilton mengalahkan senator petahana dari Partai Republik, Roger Marshall. Hamilton menjadi politikus Demokrat pertama yang terpilih sebagai senator AS dari negara bagian tersebut sejak tahun 1932. Di Texas, James Talarico berhasil mengalahkan Ken Paxton, menjadikannya politikus Demokrat pertama yang terpilih ke Senat dari Texas sejak 1988 saat Lloyd Bentsen memenangkan pemilihan untuk masa jabatan terakhirnya.

Kejutan lainnya terjadi di South Carolina, ketika Annie Andrews mengalahkan senator petahana Partai Republik, Darline Graham. Kemenangan Andrews mengakhiri masa penantian 28 tahun tanpa keberhasilan Demokrat dalam pemilihan Senat di negara bagian itu. Sementara itu, di Ohio, Sherrod Brown memenangkan persaingan melawan Jon Husted, menambahkan satu kursi lagi untuk kubu Demokrat.

Guncangan Politik di Negara Bagian Konservatif

Di Iowa, Josh Turek mengalahkan Ashley Hinson untuk memperebutkan kursi yang ditinggalkan senator Partai Republik Joni Ernst. Kemenangan Turek menjadikannya politikus Demokrat pertama yang terpilih sebagai senator AS dari Iowa sejak tahun 2008. Hal yang sama terjadi di Maine, di mana Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Troy Jackson sebagai pemenang pemilihan Senat setelah mengalahkan senator petahana Partai Republik Susan Collins.

Kekalahan Susan Collins mengakhiri upaya sang senator untuk mempertahankan kursinya untuk masa jabatan keenamnya. Di North Carolina, mantan Gubernur Roy Cooper berhasil merebut kursi Senat yang ditinggalkan oleh politikus Partai Republik Thom Tillis. Rangkaian kemenangan di negara-negara bagian yang sebelumnya diwarnai dominasi Partai Republik ini memperkuat posisi strategis Partai Demokrat dalam Kongres yang baru.

Kemenangan Besar Dalam Pemilihan Gubernur

Partai Demokrat juga berhasil merebut jabatan gubernur dari Partai Republik di beberapa negara bagian kunci, termasuk Texas, Georgia, Ohio, dan Iowa. Sebelum pemilu berlangsung, Partai Republik menguasai 26 dari total 50 jabatan gubernur di seluruh AS, sementara Demokrat memegang 24 jabatan. Pergeseran ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap kebijakan regional di negara-negara bagian tersebut.

Advertisement

Di Texas, Gina Hinojosa mengalahkan Gubernur petahana Greg Abbott yang mencalonkan diri untuk masa jabatan keempat. Kemenangan Hinojosa mengakhiri lebih dari tiga dekade kekuasaan Partai Republik atas jabatan gubernur di negara bagian itu. Hinojosa sekaligus mencetak sejarah sebagai perempuan keturunan Amerika Latin pertama yang terpilih menjadi gubernur Texas.

Sejarah baru juga tercipta di Georgia, ketika mantan Wali Kota Atlanta, Keisha Lance Bottoms, mengalahkan kandidat Partai Republik, Rick Jackson. Associated Press mencatat bahwa Bottoms menjadi perempuan kulit hitam pertama yang terpilih sebagai gubernur di Amerika Serikat. Kemenangannya turut mengakhiri penantian Partai Demokrat sejak tahun 1998 untuk kembali menguasai jabatan gubernur Georgia.

Di Ohio, Amy Acton berhasil mengalahkan Vivek Ramaswamy dalam pemilihan gubernur. Sementara itu, di Iowa, Rob Sand memenangkan persaingan melawan Zach Lahn dan menjadi politikus Demokrat pertama yang terpilih sebagai gubernur negara bagian tersebut sejak tahun 2006. Rangkaian kemenangan ini memperkuat posisi Partai Demokrat dalam perebutan jabatan gubernur di seluruh AS, meskipun komposisi akhir penguasaan negara bagian masih menunggu hasil sejumlah pemilihan lainnya.

Kemenangan bertubi-tubi Partai Demokrat ini berlangsung di tengah ketidakpuasan pemilih terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintahan Amerika Serikat. Hasil pemilu ini bukan hanya perubahan personel, melainkan juga sinyal kuat tentang preferensi publik yang menuntut perubahan arah kepemimpinan nasional.