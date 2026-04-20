Konfrontasi Laut Oman: Iran Bersumpah Balas Aksi Militer Amerika Serikat terhadap Kapal Touska

Ketegangan di Laut Oman meningkat setelah militer Amerika Serikat menyita kapal dagang Iran bernama Touska, memicu ancaman balasan militer dari Teheran akibat tuduhan pembajakan maritim.

Ketegangan di kawasan Teluk kembali memuncak setelah insiden konfrontasi bersenjata antara militer Amerika Serikat dan sebuah kapal dagang milik Iran yang dikenal dengan nama Touska. Insiden ini terjadi di perairan Laut Oman pada Minggu malam, 19 April 2026, yang memicu kemarahan besar dari pihak Teheran.

Militer Iran secara resmi mengeluarkan pernyataan keras yang menuduh Amerika Serikat telah melakukan tindakan agresi ilegal, pelanggaran gencatan senjata, serta praktik perampokan maritim yang tidak dapat dibenarkan di bawah hukum internasional. Menurut pihak Iran, kapal dagang mereka yang sedang berlayar di jalur perdagangan internasional tiba-tiba diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Serangan tersebut mengakibatkan sistem navigasi kapal mengalami kerusakan total, sehingga kapal tersebut kehilangan kendali di tengah laut. Tidak berhenti di situ, militer Iran mengklaim bahwa pihak Amerika Serikat telah mengirimkan pasukan marinir ke atas geladak kapal untuk melakukan pendudukan paksa, sebuah tindakan yang oleh Teheran diklasifikasikan sebagai bentuk terorisme negara dan pembajakan di laut lepas. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pembelaan atas operasi tersebut melalui unggahan di platform media sosial Truth Social. Trump menyatakan bahwa kapal Touska telah diabaikan peringatannya selama kurang lebih enam jam oleh Angkatan Laut Amerika Serikat sebelum tindakan tegas diambil. Menurut klaim Washington, kapal tersebut berusaha menembus blokade maritim yang ditetapkan AS di dekat Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital bagi lalu lintas kapal tanker dunia. Komando Pusat Amerika Serikat atau Centcom menegaskan bahwa kapal tersebut berada dalam jalur yang mencurigakan dan tetap melaju menuju pelabuhan Bandar Abbas di Iran meskipun telah diberikan peringatan berulang kali untuk berhenti dan menjalani pemeriksaan. Bagi Amerika Serikat, langkah ini merupakan bagian dari strategi pengamanan perairan dan penegakan sanksi ekonomi yang telah diberlakukan terhadap Iran selama ini. Situasi ini menciptakan ketidakpastian baru bagi stabilitas keamanan global, terutama terkait dengan rute perdagangan minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz. Pemerintah Iran melalui juru bicaranya telah mengeluarkan ultimatum yang tegas bahwa Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran tidak akan tinggal diam dan bersiap untuk memberikan balasan setimpal atas tindakan agresi tersebut. Ancaman ini membuat banyak pihak internasional khawatir akan pecahnya konflik terbuka yang bisa berdampak pada eskalasi militer lebih luas di Timur Tengah. Saat ini, dunia internasional tengah memantau dengan cermat perkembangan situasi di Laut Oman, sementara para analis militer memperingatkan bahwa potensi salah langkah dalam konfrontasi ini bisa memicu instabilitas ekonomi global yang signifikan. Kedua belah pihak saat ini berada dalam posisi siaga tinggi, dengan diplomasi yang tampak semakin sulit dicapai mengingat kerasnya retorika yang disampaikan oleh para pemimpin kedua negara dalam merespons krisis maritim terbaru ini





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AS Tembaki dan Sita Kapal Kargo Iran di Laut Oman, Perang Baru di Depan Mata?Iran konfirmasi serangan terhadap sebuah kapal di Laut Oman oleh AS. Iran nyatakan akan segera membalas dan pengamat menilai sebagai deklarasi perang.

Read more »

AS cegat kapal Iran terobos blokade di Teluk OmanMiliter Amerika Serikat mencegat sebuah kapal dagang berbendera Iran bernama Touska karena berusaha menerobos blokade angkatan laut AS di Teluk Oman, Minggu ...

Read more »

Iran Janji Balas Tindakan Penyitaan Kapal Touska di Laut Oman, Tuduh Marinir AS Teroris Bajak LautAngkatan Bersenjata Iran menyebut AS telah melakukan tindakan agresi yang terang-terangan terhadap kapal dagang Iran di perairan Laut Oman, tuduh Marinir Pembajak

Read more »

3 Fakta Kapal Touska Iran yang Diserang dan Disita AS di Laut OmanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Iran Balas Dendam Tembak Kapal Amerika Serikat Setelah Kapal Kargonya Dicegat di Teluk OmanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

China Respons Ulah AS Serang Kapal Iran, Serukan Gencatan Senjata DipertahankanChina merespons ulah Amerika Serikat (AS) yang telah menyerang kapal Iran di Laut Oman.

Read more »