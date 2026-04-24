Konflik Timur Tengah Tekan Manufaktur India, Permintaan Benang Katun Melonjak

Konflik di Timur Tengah menyebabkan gangguan rantai pasokan dan energi yang berdampak pada sektor manufaktur India. Namun, produsen benang katun India mencatat lonjakan permintaan, terutama dari China, karena gangguan pasokan kapas dari negara lain.

Konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah telah memicu serangkaian gangguan signifikan dalam rantai pasokan global dan pasar energi, memberikan tekanan yang sangat besar pada sektor manufaktur di India .

Dampaknya terasa luas, dengan banyak pabrik yang kini bergulat dengan tantangan serius akibat keterbatasan ketersediaan bahan baku yang krusial serta lonjakan biaya produksi yang terus meningkat. Situasi ini mengancam stabilitas operasional dan potensi pertumbuhan industri manufaktur India, yang merupakan tulang punggung ekonomi negara tersebut. Ketergantungan pada impor bahan baku, terutama untuk industri tekstil, semakin memperburuk kerentanan terhadap fluktuasi pasar global dan ketidakpastian geopolitik.

Perusahaan-perusahaan di berbagai sektor menghadapi dilema sulit: menaikkan harga produk mereka, yang berpotensi mengurangi daya saing, atau menyerap biaya tambahan, yang dapat menggerogoti margin keuntungan mereka. Pemerintah India sedang mempertimbangkan berbagai langkah untuk mengurangi dampak negatif ini, termasuk diversifikasi sumber pasokan, mendorong produksi dalam negeri, dan memberikan insentif kepada industri untuk meningkatkan efisiensi energi. Namun, solusi jangka panjang memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Di tengah lanskap yang penuh tantangan ini, terdapat secercah harapan bagi produsen benang katun India. Permintaan terhadap benang katun India mengalami lonjakan yang signifikan, terutama dari pasar China yang sangat besar. Peningkatan permintaan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk terganggunya pasokan kapas ke China dari negara-negara lain akibat konflik di Timur Tengah, menjadikan India sebagai sumber alternatif yang lebih dekat dan lebih mudah diakses.

Selain itu, ketatnya pasokan kapas domestik di China dan keterlambatan pengiriman dari Amerika Serikat dan Brasil, yang disebabkan oleh masalah energi, semakin meningkatkan daya tarik benang katun India. Perusahaan-perusahaan seperti Fiotex Cotspin telah merespons dengan cepat terhadap peluang ini, meningkatkan produksi mereka secara signifikan untuk memenuhi pesanan ekspor yang terus bertambah.

Ripple Patel, direktur pelaksana Fiotex Cotspin, melaporkan bahwa pesanan ekspor perusahaan telah melonjak sekitar 40% dalam beberapa bulan terakhir, dan pabrik mereka kini beroperasi dengan kapasitas penuh 100%, dengan pesanan yang sudah masuk untuk 65 hingga 75 hari ke depan. Keuntungan tambahan datang dari pelemahan rupee India terhadap yuan China sekitar 7%, yang membuat harga benang katun India semakin kompetitif di pasar China.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan global, industri tekstil India memiliki potensi untuk memanfaatkan peluang yang muncul dan memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di pasar internasional. India, sebagai produsen kapas terbesar kedua di dunia setelah China, tetap sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Negara ini mengimpor sekitar 15% kapas mentah dan 20% benang, yang membuatnya rentan terhadap gangguan pasokan global. Ketergantungan ini menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pasokan dan peningkatan produksi dalam negeri untuk mengurangi risiko.

Pemerintah India telah lama menyadari masalah ini dan telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendukung industri tekstil, termasuk subsidi untuk pembelian kapas, peningkatan infrastruktur, dan promosi teknologi baru. Namun, upaya ini memerlukan waktu untuk membuahkan hasil, dan industri tekstil India masih menghadapi tantangan yang signifikan. Selain itu, fluktuasi harga kapas global dan perubahan kebijakan perdagangan dapat berdampak besar pada daya saing industri.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan-perusahaan India untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pemasok mereka. Keberhasilan industri tekstil India di masa depan akan bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan pasar global dan mengatasi tantangan yang muncul. Konflik di Timur Tengah menjadi pengingat yang jelas tentang pentingnya ketahanan rantai pasokan dan perlunya diversifikasi untuk mengurangi risiko





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

India Timur Tengah Manufaktur Rantai Pasokan Benang Katun China Kapas Ekspor

United States Latest News, United States Headlines

