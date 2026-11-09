Konflik Sengit Spanyol dan Maroko Berebut Tuan Rumah Final Piala Dunia 2030

Ketegangan meningkat tajam antara Spanyol dan Maroko dalam perebutan hak menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Dengan Stadion Hassan II di Maroko yang hampir siap dan tekanan politik yang memuncak di Spanyol, kedua belah pihak melakukan manuver diplomasi dan ancaman politik untuk memastikan kemenangan bagi negara masing-masing.

Persaingan sengit antara Maroko dan Spanyol telah mencapai titik puncak dalam upaya memperebutkan hak untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030. Meskipun ketiga negara tersebut, yaitu Maroko, Spanyol, dan Portugal, telah disepakati sebagai tuan bersama turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia, ada ketegangan yang semakin terasa mengenai lokasi spesifik untuk laga penutup tersebut.

Maroko menempatkan Stadion Hassan II sebagai kandidat utama, sebuah infrastruktur megah yang direncanakan memiliki kapasitas sebesar seratus lima belas ribu penonton, yang akan menjadikannya stadion sepak bola terbesar di dunia saat peresmian pada tahun dua ribu dua puluh sembilan. Di sisi lain, Spanyol mengandalkan infrastruktur stadion mapannya seperti Santiago Bernabeu dan Camp Nou untuk meyakinkan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA bahwa mereka adalah pilihan paling logis dan layak.

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FIFA sendiri menyatakan bahwa keputusan final akan diambil pada waktu yang tepat, sementara tim penilai telah mulai melakukan kunjungan ke kota-kota kandidat di ketiga negara peserta untuk mengevaluasi kesiapan dan fasilitas yang tersedia.