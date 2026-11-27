Marga Kamuyen memasang salib di Merauke menentang proyek PSN 135 km. Salib terus dirusak pihak berseragam militer yang mengklaim untuk proyek pangan dan energi.

Masyarakat adat dari Marga Kamuyen di Papua Selatan secara tegas menolak pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke dengan cara menancapkan salib hitam setinggi lima meter di tanah ulayat mereka. Penolakan keras ini dipicu oleh rencana pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 135 kilometer yang menghubungkan Distrik Wanam hingga Distrik Muting, sebuah proyek yang mereka anggap mengancam wilayah hidup dan hutan mereka yang telah digunduli sejak 2024. Aksi simbolis ini telah memicu ketegangan berkepanjangan karena terjadi berulang kali di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, sejak Oktober 2025 hinggaNovember 2025.

Makna Salib Hitam dan Merah

Salib hitam dan salib merah berfungsi sebagai simbol penolakan mutlak dari masyarakat adat Marga Kamuyen terhadap proyek pemerintah yang dinilai merusak lingkungan dan mengabaikan hak ulayat mereka. Emanuel Gobay, seorang advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang bertindak sebagai kuasa hukum Marga Kamuyen, menjelaskan bahwa salib merupakan simbol umat Kristen yang dipadukan dengan keyakinan adat Suku Malind, sehingga menjadi pernyataan sikap spiritual yang kuat. Aktivis hak asasi manusia, Rosa Moiwend, menambahkan bahwa pemasangan salib ini diiringi dengan upacara adat yang berisi aturan tak tertulis tentang sanksi atau tulah bagi siapa saja yang berani menyentuh atau mencabut salib tersebut.

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Proyek PSN dan Konflik Lahan

Pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer tersebut dipimpin oleh Kementerian Pertahanan dan menjadi bagian dari program ketahanan pangan serta energi dengan luas kawasan lebih dari dua juta hektare. Marga Kamuyen menyatakan bahwa proyek ini telah menyebabkan kerusakan hutan seluas lebih dari 11.000 hektare di Distrik Ilwayab dan Distrik Ngguti, sehingga mereka memutuskan untuk mengembalikan uang kompensasi tanah kepada Apolo. Mereka menegaskan bahwa tanah dan hutan mereka adalah milik bersama dan tidak akan menerima kehadiran perusahaan apa pun yang terkait dengan proyek tersebut.

Kronologi Perusakan Salib

Rangkaian peristiwa perusakan salib terakhir terjadi di Kampung Nakias pada tanggal 21 November 2025, ketika puluhan orang berseragam loreng-loreng militer hadir di lokasi untuk mencabut salib hitam di Dusun Dopolo. Dalam rekaman yang beredar, terlihat adanya truk dengan nomor identitas YTP 861/MK yang terlibat dalam aksi tersebut, sementara pihak TNI Angkatan Darat memberikan respons dingin dengan meminta publik untuk melakukan analisis sendiri terhadap tautan berita yang mereka kirimkan. Peristiwa ini bukanlah yang pertama, karena aksi serupa juga telah terjadi pada tanggal 1 November dan sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2026.

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Dampak Sosial dan Politik

Kasus ini telah menarik perhatian nasional ketika komunitas mahasiswa membawa salib merah berukuran besar untuk melakukan demonstrasi di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2025 sebagai bentuk solidaritas terhadap kebijakan pemerintah. Menurut catatan para antropolog, penggunaan simbol salib merah dan hitam oleh masyarakat adat Papua telah menjadi bagian dari strategi perlawanan terhadap pemerintah sejak tahun 2014, terutama dalam konteks konflik tanah yang melibatkan proyek-proyek berskala besar. Ketegangan ini juga diperparah dengan isu pengalihan lahan sebesar 300.000 hektare milik konglomerat Sukanto Tanoto kepada Danantara, yang menambah kompleksitas dinamika kepemilikan lahan di Papua Selatan.

Respons Otoritas dan Langkah Selanjutnya

Selain kehadiran militer, kehadiran perwakilan perusahaan kontraktor jalan bersama puluhan warga sekitar juga mendampingi aksi pencabutan salib, menunjukkan keterlibatan langsung pemangku kepentingan pembangunan. Meskipun otoritas berusaha membungkam isu ini melalui respons defensif, masyarakat adat tetap konsisten mempertahankan posisi mereka sebagai benteng pertahanan terakhir demi menjaga kelestarian wilayah adat. Situasi ini akan terus menjadi perhatian utama karena menyangkut hak-hak dasar masyarakat adat dan dampak lingkungan jangka panjang dari proyek strategis nasional yang sedang berlangsung.