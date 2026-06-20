Eskaasi konflik Rusia-Ukraina mengkhawatirkan setelah Inggris menguji coba rudal Nightfall dan AS mengirim bantuan senjata. Putin sidak ke pos komando, NATO terlibat, dan spekulasi Perang Dunia III makin nyata. Ratusan mahasiswa Indonesia kuliah gratis di Rusia, sementara Indonesia jalin kerja sama perkeretaapian dengan Moskwa. Presiden Prabowo targets ketahanan energi, dan hubungan RI-Meksiko tumbuh. ICANN pindah ke Bali.

Konflik antara Rusia dan Ukraina terus memanas dengan berbagai Developments terkini yang mengkhawatirkan. Inggris telah menguji coba rudal jarak jauh Nightfall yang dikabarkan siap dipasok ke Ukraina.

Sementara itu, presiden Rusia Vladimir Putin melakukan sidak ke pos komando militer di Ukraina dan memberikan arahan perang, menegaskan kesiapan Moskwa untuk eskalasi lebih lanjut. Ketegangan inicreased spekulasi soal kemungkinan terjadi Perang Dunia III, terutama setelah NATO mulai terlibat secara lebih langsung. AS pun mengirim bantuan senjata besar ke Ukraina, termasuk rudal dan amunisi anti-tank, sementara Rusia duas kali melakukan uji coba rudal antarbenua Yars yang dapat membawa hulu ledak nuklir.

Di bidang pendidikan, ratusan mahasiswa Indonesia kini kuliah gratis di Rusia, memanfaatkan status negara tersebut sebagai pusat pendidikan tinggi ternama di dunia yang menempati peringkat ketujuh dalam ekspor pendidikan global. Jalur masuk yang dimudahkan membuat吸引力_banyak researcher dan student dari Nusantara. Sementara itu, Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY membuka peluang bagi perusahaan Rusia untuk mengembangkan koridor perkeretaapian strategis nasional, sebagai bagian dari upaya modernisasi transportasi dan konektivitas di Nusantara.

Presiden Prabowo Subianto terus menggarap kebijakan ketahanan energi nasional yang komprehensif, dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Kebijakan ini dianggap penting di tengah gejolak global yang mempengaruhi pasokan energi. Di luar itu, Duta Besar RI untuk Meksiko mencatat peningkatan hubungan ekonomi bilateral yang menjanjikan, dengan Meksiko berpotensi menjadi gerbang bagi produk Indonesia ke pasar Amerika.

Di tengah ketegangan lain di Timur Tengah, AS diduga akan memanfaatkan aset Iran untuk rekonstruksi dan kompensasi sekutunya di Teluk Persia, yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Pertemuan global tentang tata kelola internet, ICANN, pun dialihkan ke Bali, menunjukkan Indonesia terus menjadi tuan rumah penting dalam agenda internasional di tengah dunia yang tidak stabil





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