Kementerian LHK terbitkan SKKL untuk terminal LNG di Bali demi cegah pemadaman listrik, namun Greenpeace menolak karena dampak lingkungan.

Perdebatan sengit antara pemerintah Indonesia dan kelompok aktivis lingkungan kembali menghangat terkait rencana pembangunan Terminal液化天然气 (LNG) di Pulau Bali. Proyek ini dipandang sebagai solusi krusial oleh otoritas pusat untuk menjamin stabilitas pasokan listrik di destinasi wisata utama tersebut. Namun, di sisi lain, Greenpeace Indonesia menyatakan penolakan keras terhadap pengembangan infrastruktur berbasis bahan bakar fosil ini.

SKKL Diterbitkan Demi Jaga Stabilitas Energi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, mengonfirmasi bahwa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) untuk proyek terminal LNG di kawasan Sidakarya, Denpasar, resmi telah diterbitkan. Keputusan administratif ini diambil dengan mempertimbangkan urgensi pemenuhan kebutuhan energi dasar masyarakat Bali yang sangat tinggi. Pemerintah pusat menilai bahwa kehadiran fasilitas ini merupakan langkah strategis untuk mencegah terulangnya kejadian blackout yang pernah melanda wilayah ini pada tahun 2025.

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Protes Ekologis di Perairan Tanjung Benoa

Gerakan penolakan terhadap proyek tersebut terlihat jelas dalam aksi damai yang digelar oleh Greenpeace Indonesia di perairan Tanjung Benoa, Bali, pada Minggu tanggal 15 November 2026. Para demonstran membentangkan spanduk raksasa berbentuk penyu dengan tulisan No Fossil Gas in Paradise tepat di hadapan Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung atau Floating Storage and Regasification Unit. Aksi simbolis ini menjadi bentuk perlawanan nyata terhadap rencana ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan pembangunan unit FSRU baru di kawasan Serangan, Bali.

Perubahan Lokasi Proyek Jarak 3,5 Kilometer

Proyek terminal液化天然气 yang dimaksud berlokasi di lepas pantai kawasan Desa Sidakarya, Denpasar. Menteri Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa proses persetujuan lingkungan telah melalui kajian panjang dan melibatkan banyak pihak termasuk Kementerian ESDM. Salah satu penyesuaian signifikan yang dilakukan adalah pergeseran lokasi rencana pembangunan dari semula sekitar lima ratus meter menjadi tiga, lima kilometer dari garis pantai. Perubahan jarak ini merupakan hasil dari proses sosialisasi dan pelingkupan sosial yang telah berjalan selama tiga tahun penuh.

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Argumen Transisi Energi Rendah Emisi

Menteri Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa penggunaan gas alam cair diposisikan sebagai solusi transisi yang tepat untuk Bali dengan target rendah emisi. Ia menekankan bahwa meskipun LNG bukanlah energi yang sepenuhnya rendah karbon, penggunaan gas tersebut dinilai memiliki profil emisi yang lebih rendah dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Bali tidak mengalami kekurangan energi yang parah sambil proses pengembangan energi terbarukan terus dilakukan secara bertahap.

Suara Tegas dari Aktivis Iklim Nasional

Ketua Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, menyatakan bahwa penambahan pembangkit listrik berbahan bakar fosil baru merupakan langkah yang salah. Ia menilai bahwa jika pemerintah Indonesia benar-benar serius dalam melakukan transisi energi, seharusnya tidak ada lagi ekspansi pembangunan pembangkit berbasis bahan bakar fosil dalam rencana penyediaan tenaga listrik nasional. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa proyek ini akan memperpanjang ketergantungan Bali terhadap sumber energi tidak terbarukan.