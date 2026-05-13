Konflik Panjang Max Kruse dan Niko Kovac: Kritik Tajam atas Gaya Kepemimpinan Otoriter

Max Kruse membongkar alasan di balik hubungannya yang buruk dengan Niko Kovac, mulai dari masalah kepercayaan hingga perbedaan prinsip gaya hidup selama di VfL Wolfsburg.

Max Kruse kembali memicu kontroversi dengan memberikan pernyataan tajam mengenai mantan pelatihnya, Niko Kovac . Dalam sebuah sesi wawancara mendalam bersama media DAZN, mantan pemain profesional ini tidak ragu untuk membongkar dinamika hubungan yang buruk antara dirinya dan sang pelatih asal Kroasia tersebut.

Menurut Kruse, masalah utama terletak pada gaya kepemimpinan Kovac yang dianggap terlalu kaku dan otoriter. Kruse berpendapat bahwa seorang pelatih seharusnya mampu beradaptasi dengan berbagai karakter pemain yang berbeda-beda. Baginya, Kovac adalah tipe pemimpin yang hanya menginginkan kepatuhan mutlak tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan atau keunikan individu setiap atlet. Ketidakmampuan Kovac dalam menjalin komunikasi yang fleksibel inilah yang menurut Kruse menjadi pemicu utama keretakan hubungan mereka, yang pada akhirnya menghambat potensi maksimal pemain di lapangan hijau.

Mengenang masa-masanya di VfL Wolfsburg, Kruse mengungkapkan bahwa kepindahannya kembali ke klub tersebut awalnya didasari oleh rasa hormat kepada Florian Kohfeldt. Namun, situasi berubah drastis ketika Kohfeldt pergi dan posisi pelatih diambil alih oleh Niko Kovac. Kruse merasa bahwa sejak awal sudah ada ketidakcocokan visi yang sangat mendalam. Ia bahkan menceritakan momen makan malam yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi untuk menyelaraskan ekspektasi.

Dalam pertemuan tersebut, Kruse dengan jujur menyampaikan bahwa ia tidak membutuhkan perlakuan istimewa, melainkan hanya kepercayaan penuh dari sang pelatih. Namun, harapan tersebut pupus seketika saat pertandingan pertama dimulai, di mana Kruse justru ditempatkan di bangku cadangan. Hal ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan tidak tertulis yang mereka bicarakan, sehingga rasa percaya Kruse terhadap Kovac hilang sepenuhnya dalam sekejap. Selain masalah teknis dan taktis, konflik antara keduanya juga merembet ke ranah personal, terutama terkait gaya hidup Kruse.

Kovac merasa terganggu dengan keputusan Kruse yang tetap tinggal di Berlin dan harus melakukan perjalanan jauh setiap hari menuju Wolfsburg. Sang pelatih mendesak agar Kruse menyewa apartemen di kota klub demi menjaga disiplin dan kebugaran. Namun, Kruse menolak dengan alasan keluarga dan usia yang sudah tidak memungkinkan untuk memulai hidup baru di kota lain. Kruse mengakui bahwa ia seringkali harus berjuang melawan rasa lelah akibat perjalanan kereta yang panjang, bahkan terkadang ia tertidur di area latihan.

Menariknya, Kruse menganggap hal tersebut bukan merupakan masalah selama ia mampu memberikan performa terbaik saat bertanding. Ia menekankan bahwa profesionalisme seharusnya diukur dari hasil nyata di lapangan, bukan dari jam tidur atau tempat tinggal seorang pemain. Tidak berhenti di situ, Kruse juga melontarkan sindiran pedas ketika muncul rumor bahwa Kovac mungkin akan melatih Borussia Dortmund.

Dengan nada sarkastik, ia menyebut Kovac sebagai kandidat favoritnya untuk melatih BVB, namun bukan karena alasan prestasi, melainkan agar klub besar tersebut bisa merasakan apa yang disebut sebagai krisis yang sesungguhnya. Kruse meyakini bahwa kehadiran Kovac hanya akan menghancurkan keharmonisan tim dan menciptakan suasana yang mencekam di ruang ganti. Kritiknya semakin tajam ketika ia menyebut karakter Kovac sebagai sebuah bencana total dan menganggap cara pelatih tersebut memperlakukan pemainnya sangat tidak sopan.

Bagi Kruse, pengalaman pahit bersama Kovac telah memberikan pelajaran berharga tentang betapa pentingnya kecocokan antara pelatih dan pemain dalam mencapai kesuksesan di dunia sepak bola profesional yang penuh tekanan





