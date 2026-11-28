Kasus penganiayaan terhadap petugas Dinas Perhubungan di Cakung yang bermula dari teguran lalu lintas diselesaikan secara damai dengan pendekatan restorative justice.

Perselisihan antara pengemudi ojek online dan petugas Dinas Perhubungan di Jakarta Timur telah berakhir dengan kesepakatan damai setelah melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian Sektor Cakung.

Kasus ini bermula dari insiden di perempatan lampu merah Jakarta Garden City, Cakung, pada Kamis (26/11/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. Saat bertugas mengatur lalu lintas, korban bersama rekannya mendapati pengendara berinisial N mengendarai sepeda motor melawan arah. Teguran yang diberikan oleh petugas tersebut memicu reaksi emosional dari pengemudi ojol, yang kemudian berujung pada konflik fisik.

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Mekanisme Penyelesaian Restorative Justice

Polsek Cakung menerapkan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice untuk menyelesaikan perkara ini dengan mengutamakan rekonsiliasi antara pihak yang berselisih. Komisaris Polisi Gaesang Mustofa, Kapolsek Cakung, menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk menghindari proses hukum pidana dan lebih memilih jalur damai.

Pendekatan ini dinilai efektif karena memungkinkan terduga pelaku mengakui kesalahan dan langsung meminta maaf kepada korban. Korban, yang merupakan petugas Dishub, menerima permintaan maaf tersebut sehingga konflik dapat ditengahi tanpa berlarut-larut dalam proses pengadilan.

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Posisi Pihak Terduga dan Korban dalam Mediasi

Pengemudi ojol berinisial N telah diamankan oleh petugas kepolisian pada Jumat (27/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB setelah menerima laporan dugaan penganiayaan dari korban. Dalam pertemuan mediasi, N secara terbuka mengakui perbuatannya yang telah membenturkan kepalanya ke kepala korban.

Tindakan penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami rasa sakit dan memar di bagian kepala. Petugas Dishub yang menjadi korban sepakat untuk memaafkan N karena terduga pelaku menunjukkan sikap menyesal dan bersungguh-sungguh dalam meminta maaf atas kelalaiannya.

Dampak Insiden dan Langkah Selanjutnya bagi Masyarakat

Kepolisian Sektor Cakung menekankan pentingnya keselamatan lalu lintas dan kepatuhan terhadap rambu-rambu jalan, terutama di kawasan padat seperti Jakarta Garden City. Insiden ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari melawan arah.

Pihak kepolisian berterima kasih kepada korban yang telah bersikap besar hati dalam menerima permintaan maaf, serta menghargai keterbukaan terduga pelaku dalam mengakui kesalahannya. Proses mediasi ini selesai pada Sabtu (28/11/2026), menandai akhir dari kasus tersebut tanpa tindak lanjut penuntutan pidana.