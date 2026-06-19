Pakar hukum dari Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, mengkritik posisi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan yang masih mengelola Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club melalui peran Komisaris Utama di Sinar Kemala Intermetro Golf. Kritik tersebut menekankan larangan jabatan rangkap bagi pejabat negara untuk menghindari konflik kepentingan.

Pembedahan lebih lanjut tentang konflik peran antara jabatan publik dan kepemilikan bisnis muncul setelah pakar hukum Universitas Bung Karno, Hudi Yusuf, menyinggung posisi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan .

Hasibuan, yang pada saat ini aktif memegang amanah sebagai wamenko, juga dikenal memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan sebuah lapangan golf bernama Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club yang berlokasi di Jakarta. Keterlibatan ini dilakukan melalui peran sebagai Komisaris Utama PT Sinar Kemala Intermetro Golf (SKIG), perusahaan yang mengelola operasional lapangan golf tersebut. Hudi Yusuf menegaskan tidak tepat bagi seorang pejabat negara untuk menge fragrance atau mengelola bisnis di luar tugas utamanya.

Menurut pandangannya, jabatan sebagai pejabat publik merupakan amanah besar yang diberikan langsung oleh rakyat Indonesia, sehingga seluruh fokus, waktu, dan energies deber dialihkan sepenuhnya untuk pelayanan publik tanpa ada ceruk-keruk Completed interest yang muncul.

"Menurut saya sebagai pejabat publik tidak boleh jabatan rangkap seyoganya pengelolaan golf tersebut bukan oleh yang bersangkutan (Otto Hasibuan)," ujar Hudi kepada para wartawan pada Jumat, 19 Juni 2026. Pernyataan tersebut merupakan respons langsung atas identifikasi Otto Hasibuan sebagai Komisaris Utama SKIG, sebuah posisi pengawasan strategis di perusahaan yang mengelola fasilitas olahraga golf itu. Kritik Hudi Yusuf mencakup aspek normatif konstitusional yang mengaturJLHKP (Pekerjaan di Luar Negeri) bagi pejabat negara.

Ia menegaskan bahwa setiap pejabat negara di Indonesia secara tegas dilarang memiliki pekerjaan lain di luar jabatannya yang diemban sebagai representasi rakyat.

"Pejabat negara tidak boleh memiliki pekerjaan lain diluar pekerjaannya yang merupakan amanah oleh rakyat. " Selain mengkritik konflik peran, Hudi Yusuf mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi legality peruntukan lahan yang dikelola oleh Senayan Avenue by Ottolima Senayan Golf Club. Pertanyaan utama yang dia angkat adalah apakah lahan tersebut benar-benar di使用 untuk tujuan olahraga golf saja, yang termasuk dalam ruang lingkup olahraga resmi, atau ada penggunaan lain yang mungkin tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sebagai bagian dari pengawasan publik, Hudi meminta pemerintah untuk memastikan bahwa peruntukan lahan tersebut tepat, mengingat Senayan adalah kawasan strategis di ibu kota yang差值 dengan fungsi ruang terbuka hijau atau fasilitas olahraga.

"Terkait lapangan golf yang ada di Senayan itu apakah sesuai peruntukannya untuk olah raga atau untuk yang lain. Jika tidak sesuai peruntukannya maka lapangan itu harus ikut digusur tetapi kalau sesuai peruntukan ya itu tidak masalah karena itu pemerintah harus lihat lagi peruntukan sehingga tidak menjadi keresahan di masyarakat," pungkas Hudi. Pernyataan ini memberikan preseden bahwa jegadukan kepemilikan bisnis oleh pejabat bisa memicu argumen bahwa asset negara atau lahan bersejarah seperti di Senayan bisa menjadi sengketa penggunaan.

Sebagai konteks tambahan, Otto Hasibuan pernah dikenal sebagai pengacara kasus kriminal tinggi, termasuk menjadi kupek hukum untuk terdakwa Jessica Wongso dalam kasus pembunuhan berencana Mirna Salihin. Setelah masa jabatannya sebagai wamenko dimulai, Otto diduga tetap mengendalikan bisnis di bidang perhotelan dan olahraga golf melalui keluarga atau holding company-nya. Nama "Ottolima" muncul sebagai brand untuk usaha-usaha tersebut, yang didasari numerologinya: "Saya ini lahir tanggal 5, bulan 5, tahun 1955 jam 5 pagi.

Jadi, semuanya nomor lima semua jadi dibuat namanya Ottolima," katanya dalam satu kesempatan. Hal ini menambah dimensi personal dalam konflik antara publik dan privat Otto Hasibuan. Kasus ini menumbuhkan pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan internal pemerintahan dalam mencegah konflik kepentingan di tingkat tinggi. Bagaimana mekanisme verifikasi kepemilikan bisnis oleh pejabat, khususnya yang memiliki posisi strategis di bidang hukum dan HAM, akan menjadi ujian untuk timbulnya opini publik.

Untuk saat ini, teori pengawasan berbasis aset (asset-based supervision) menjadi relevan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi atau perusahaan





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Konflik Kepentingan Otto Hasibuan Wakil Menteri Senayan Golf Club Jabatan Rangkap

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