Komisi XIII DPR RI mengkritik keputusan Menteri ESDM yang membuka WUP di Ujung Kulon, bertentangan dengan perintah Presiden Prabowo. Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan perlindungan badak Jawa adalah prioritas utama pemerintah saat ini.

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan keprihatinan mendalam atas adanya inkonsistensi regulasi lingkungan di Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, tempat tinggal populasi terakhir Badak Jawa. Sorotan ini diluncurkan pada hari Rabu, 18 November 2026, setelah ia menemukan kesenjangan mencolok antara dua peraturan pemerintah yang berseberangan tentang masa depan konservasi kawasan tersebut.

Inkonsistensi Kepmen ESDM dan Putusan Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Keputusan Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada bulan Februari 2026 yang mengatur pembukaan Wilayah Usaha Pertambangan di perairan Ujung Kulon. Rieke Diah Pitaloka menyoroti bahwa kebijakan ini bertentangan langsung dengan Keputusan Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei 2026. Keputusan Presiden tersebut secara serius menetapkan status konservasi ketat untuk melindungi Taman Nasional Ujung Kulon dari eksploitasi industri.

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Ketidaksesuaian jadwal dan substansi antara kedua keputusan tersebut memicu kekhawatiran serius mengenai arah pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian ekosistem yang dilindungi oleh negara. Komisi XIII merasa wajib untuk melakukan analisis mendalam terhadap mekanisme birokrasi yang memungkinkan terbitnya regulasi pertambangan di tengah adanya instruksi presidensial yang lebih baru dan bersifat perlindungan. Rieke menekankan bahwa pemerintah harus memastikan kesatuan arah kebijakan agar tidak menimbulkan kebingungan bagi stakeholder lingkungan dan masyarakat sekitar.

Peran Kementerian HAM dalam Pembelaan Badak Jawa

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, hadir memberikan penegasan bahwa isu pemindahan Badak Jawa dari habitat asli mereka bukanlah keputusan resmi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pigai menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai relokasi badak tersebut masih berada pada tahap wacana dan belum memiliki dasar hukum atau eksekusi administratif dari pemerintahan saat ini. Pernyataan ini penting untuk meredam kekhawatiran publik bahwa status perlindungan badak akan dilonggarkan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

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Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi sikap tegas dan progresif yang ditunjukkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja Komisi XIII yang berlangsung pada hari Selasa, 17 November 2026. Pigai memandang perlindungan Badak Jawa dari sudut pandang kemanusiaan dan hak makhluk hidup adalah urgensi yang tidak bisa ditawar. Ia menyatakan bahwa Badak Jawa adalah spesies yang populasinya diperkirakan hanya tersisa antara 50 hingga 100 ekor di seluruh dunia dan sedang dalam status satwa langka yang kritis.

Menurut Pigai, Badak Jawa memiliki kondisi fisik yang tidak mampu membela diri dari ancaman eksternal atau perubahan lingkungan yang drastis. Oleh karena itu, tanggung jawab moral sepenuhnya terletak pada manusia untuk menjadi pelindung utama bagi spesies yang hampir punah ini. Rieke menambahkan bahwa pembelaan terhadap hewan-hewan yang rentan adalah mandat kemanusiaan yang harus dijalankan oleh institusi negara dan masyarakat sipil secara bersamaan tanpa memandang kepentingan politik.

Analisis Dampak Lingkungan dan Opsi Konservasi Masa Depan

Konflik antara kepentingan pertambangan dan konservasi ini menuntut keterlibatan Kementerian HAM bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melakukan audit kebijakan menyeluruh. Proses analisis ini bertujuan untuk mencari titik temu atau klarifikasi hukum agar keputusan menteri tidak lagi bertentangan dengan mandat presiden dalam melindungi warisan alam Indonesia. Rieke menegaskan bahwa kompleksitas masalah ini memerlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan ahli hukum, lingkungan, dan sosial untuk memastikan keadilan ekologis.

Pigai menekankan bahwa pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat, akademisi, politisi, dan penggiat lingkungan hidup merupakan hal yang wajar dan konstruktif. Dinamika opini publik ini justru dapat memperkaya sudut pandang dalam merumuskan solusi konservasi yang terbaik dan paling berkelanjutan untuk jangka panjang. Pemerintah tidak akan menutup diri terhadap kritik, namun tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa perlindungan habitat asli adalah prioritas utama.

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Sejauh ini, seluruh populasi Badak Jawa dipastikan masih hidup dan berkembang biak secara alami di habitat aslinya di Ujung Kulon. Pigai mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mencontoh keberhasilan konservasi Gorila Gunung di Rwanda yang mampu mempertahankan satwa langka di habitat asalnya tanpa perlu melakukan relokasi. Strategi ini terbukti efektif menjaga stabilitas ekosistem dan menghindari stres akibat perubahan lingkungan yang signifikan bagi hewan.

Konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya menyangkut kelangsungan hidup spesiasi Badak Jawa, tetapi juga melibatkan aspek yang lebih luas. Pelindungan kawasan ini juga berarti menjaga keseimbangan ekosistem laut dan darat, serta melindungi budaya serta nilai filosofis masyarakat Banten yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Integrasi antara pelestarian alam dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi kunci sukses dalam menjaga keutuhan Taman Nasional Ujung Kulon untuk generasi mendatang.