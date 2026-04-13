Konflik AS-Iran Picu Defisit Minyak: Pasar Global Terancam Guncangan Hebat

Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz menyebabkan defisit minyak yang signifikan, memicu kekhawatiran akan guncangan hebat di pasar global. Kerusakan infrastruktur, risiko sanksi, dan kegagalan perundingan memperburuk situasi, memicu kenaikan harga minyak dan potensi gangguan pasokan.

Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Selat Hormuz terus memicu kekhawatiran serius di pasar minyak global. Ketegangan geopolitik yang meningkat ini, ditambah dengan kerusakan infrastruktur dan risiko sanksi, menyebabkan defisit pasokan yang signifikan, yang diproyeksikan akan mengguncang pasar sepanjang tahun ini. Perundingan terbaru antara kedua negara yang digelar di Pakistan dilaporkan berakhir buntu, tanpa menghasilkan kesepakatan apa pun, yang semakin memperburuk situasi.

Serangan AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari lalu turut memperparah kondisi ini, menambah tekanan pada pasokan minyak dunia. Analis memperingatkan bahwa dampak dari konflik ini akan sangat terasa, dengan potensi perubahan besar dalam dinamika pasar minyak global. Data dari Investing.com menunjukkan bahwa permintaan minyak tahun ini akan melampaui pasokan dengan rata-rata 750.000 barel per hari (bpd), menurut survei Reuters terhadap delapan analis. Proyeksi ini sangat kontras dengan perkiraan sebelumnya pada September yang memperkirakan surplus sebesar 1,63 juta bpd pada tahun 2026. Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan penurunan pasokan minyak hingga 11 juta barel per hari pada akhir Maret. Sementara itu, Bank ANZ memproyeksikan penurunan 9 juta bpd dari total pasokan global. Defisit terdalam diperkirakan terjadi pada kuartal kedua, mencapai 3 juta bpd, sebelum diprediksi kembali surplus 1,4 juta bpd pada kuartal keempat. Para ahli menekankan bahwa durasi gangguan di Selat Hormuz akan menjadi faktor krusial dalam menentukan seberapa parah dampak defisit ini. Vikas Dwivedi, Ahli Strategi Energi Global dari Macquarie Group, menyoroti masalah terkait asuransi dan risiko pelanggaran sanksi saat bertransaksi dengan Iran, terutama terkait pembayaran bea masuk. Dwivedi juga mencatat adanya sekitar 136 juta barel minyak yang saat ini tertahan di kawasan Teluk, menambah kompleksitas permasalahan. Konflik ini telah memicu kenaikan prediksi harga minyak yang signifikan, dengan analis terpaksa menaikkan proyeksi harga minyak mentah Brent untuk tahun 2026 sebesar 30 persen menjadi USD 82,85 per barel. Dampak nyata dari konflik bahkan telah mengerek harga minyak hingga sekitar 50 persen. Pemulihan produksi ke level normal diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan. ANZ memperkirakan adanya pemulihan parsial sekitar 2–3 juta bpd dalam jangka pendek, namun hambatan operasional dan kerusakan infrastruktur tetap menjadi tantangan utama. Laporan ANZ menekankan bahwa 'gesekan operasional, infrastruktur yang rusak, dan hambatan ekspor berarti pemulihan kemungkinan besar tidak akan berjalan mulus.' Lebih lanjut, ada potensi kehilangan kapasitas permanen sebesar 1–2 juta bpd yang berpotensi memicu volatilitas harga di masa depan. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pelaku pasar dan pemerintah di seluruh dunia untuk mengelola dampak negatif yang mungkin timbul akibat gejolak geopolitik ini dan memastikan stabilitas pasokan energi.





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

