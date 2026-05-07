Kondisi Terkini Pasar Santa Jakarta Selatan Tetap Ramai dan Jadi Magnet Pecinta Kopi

Pantauan terbaru menunjukkan Pasar Santa Jakarta Selatan tetap ramai dikunjungi, terutama oleh pekerja kantor dan generasi muda yang menggemari kopi Nusantara.

Pasar Santa di Jakarta Selatan seringkali menjadi topik perbincangan hangat, terutama terkait isu mengenai penurunan jumlah pengunjung yang sempat beredar di masyarakat. Namun, berdasarkan pengamatan mendalam yang dilakukan pada hari Kamis, 7 Mei 2026, kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Pasar tradisional yang telah bertransformasi menjadi pusat gaya hidup ini ternyata masih sangat ramai dikunjungi oleh berbagai kalangan. Atmosfer keramaian paling terasa di area basement, di mana deretan kedai kopi kekinian berjejer rapi dan telah dipadati pengunjung sejak pagi hari. Menariknya, area basement ini tidak hanya menjadi surga bagi para pencinta kafein, tetapi juga tetap menjalankan fungsinya sebagai pasar tradisional dengan adanya toko sembako dan sayuran segar yang menjadi incaran ibu rumah tangga di jam-jam awal operasional pasar.

Bergerak naik ke lantai dasar, dinamika aktivitas ekonomi masih terlihat cukup hidup. Meskipun intensitas keramaiannya tidak sepadat area basement, lantai ini tetap menjadi tujuan bagi mereka yang membutuhkan jasa spesifik. Terdapat berbagai macam toko jahit, toko emas, hingga toko tas yang melayani pelanggan dengan setia. Pola kunjungan di lantai ini cenderung lebih stabil sepanjang hari.

Sementara itu, lantai satu menawarkan pengalaman yang berbeda dengan fokus utama pada penjualan aneka makanan dan minuman. Jika pada pagi hari area ini terlihat lebih tenang, situasi berubah drastis saat memasuki jam makan siang. Gelombang pekerja kantor dan pengunjung umum mulai membanjiri lantai satu untuk mencari santapan siang, menciptakan suasana yang sangat hidup dan produktif bagi para pedagang kuliner yang menggantungkan hidupnya di sana.

Keberhasilan Pasar Santa dalam mempertahankan eksistensinya juga didukung oleh testimoni langsung dari para pelaku usaha di sana. Gita, salah satu pengusaha kopi, mengungkapkan bahwa basis pelanggan setianya adalah para pekerja kantoran yang berada di wilayah sekitar Jakarta Selatan. Menurut Gita, anggapan bahwa pasar ini sepi adalah keliru. Ia justru merasakan adanya peningkatan kunjungan, terutama pada akhir pekan saat anak-anak muda datang dengan rasa penasaran untuk mengeksplorasi berbagai jenis kopi.

Gita bahkan memberikan pernyataan mengejutkan bahwa kondisi pasar saat ini terasa lebih ramai jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi dan daya tarik baru yang berhasil diciptakan oleh Pasar Santa untuk menarik minat generasi Z dan milenial yang mencari pengalaman otentik. Senada dengan Gita, Putra yang mengelola toko aksesoris juga merasakan dampak positif dari kunjungan wisatawan lokal dan anak muda. Menurut pengamatannya, pengunjung biasanya mampir ke tokonya setelah mereka selesai menyantap makanan di lantai atas.

Putra menjelaskan bahwa pola kunjungan di tokonya mengikuti ritme harian, di mana pagi hari cenderung sepi namun akan meningkat tajam menjelang siang hingga sore hari. Puncak keramaian terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, di mana Pasar Santa menjadi destinasi jalan-jalan bagi anak muda yang tidak sekadar ingin nongkrong, tetapi juga berbelanja barang-barang unik dan aksesoris menarik.

Fenomena ini membuktikan bahwa Pasar Santa telah berhasil memposisikan dirinya sebagai ruang ketiga yang menggabungkan fungsi belanja kebutuhan pokok dengan gaya hidup urban yang dinamis. Lebih dalam lagi, daya tarik utama yang menjadi magnet kuat bagi pengunjung adalah keberagaman kopi Nusantara. Dede, seorang pedagang kopi di lantai basement, mengonfirmasi bahwa tokonya selalu ramai dari pagi hingga sore hari. Bagi Dede, Pasar Santa telah menjadi semacam pusat edukasi kopi bagi masyarakat luas.

Pengunjung yang datang bukan hanya sekadar membeli minuman, tetapi banyak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang jenis-jenis kopi yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia. Menariknya, minat terhadap kopi ini tidak hanya terbatas pada kalangan muda, tetapi juga menarik perhatian generasi yang lebih tua. Dengan demikian, Pasar Santa tidak hanya sekadar tempat transaksi jual beli, tetapi telah bertransformasi menjadi titik temu lintas generasi yang dipersatukan oleh kecintaan terhadap budaya kopi Nusantara di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta





