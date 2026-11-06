Kondisi Skuad Tottenham vs Leeds: De Zerbi Umumkan Kepulangan Dua Pemain Kunci

Roberto De Zerbi mengonfirmasi Tosin Adarabioyo dan Rodrigo Bentancur siap lawan Leeds United. Namun, serangan Tottenham masih terkendala absennya Savio, Bergvall, dan Mudryk.

Manajer Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, telah merilis pembaruan komprehensif terkait status kebugaran skuad timnya sebelum menghadapi laga keras Liga Utama Inggris melawan Leeds United di stadion Elland Road. Pelatih asal Italia tersebut mengumumkan kembalinya dua personel penting untuk memperkuat lini pertahanan dan tengah, namun tiga sosok kunci di lini serang serta pemain kreatif masih harus absen dalam kunjungan mereka ke wilayah Yorkshire.

Kepulangan Tosin dan Bentancur Memperkuat Skuad

Tottenham Hotspur akan mendapatkan tambahan kekuatan yang tepat waktu dengan kembalinya Tosin Adarabioyo dan Rodrigo Bentancur untuk laga mendatang melawan Leeds United. Tosin, yang secara resmi didatangkan dari Chelsea pada musim panas lalu, terpaksa harus menepi sementara waktu karena mengalami masalah pada betis setelah tampil cukup mengesankan dalam pertandingan pertamanya sebagai pemain starter melawan Coventry.

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Kehadiran fisik Tosin kembali memberikan stabilitas vital yang sangat dibutuhkan lini belakang Tottenham, terutama setelah ia harus absen dalam beberapa laga terakhir melawan Crystal Palace dan mantan klub lamanya. Stabilitas di pertahanan menjadi prioritas utama karena Tim Spurs berupaya untuk melanjutkan tren positif mereka dalam klasemen Liga Primer yang sedang berlangsung saat ini.

Sementara itu, Rodrigo Bentancur juga resmi kembali masuk ke dalam daftar skuad setelah ia menyelesaikan masa skorsing selama tiga pertandingan akibat tindakan kekerasan sebelumnya. Gelandang asal Uruguay ini tidak turut bermain sejak terjadinya insiden kontroversial yang melibatkan Luke Shaw dalam hasil imbang 1-1 melawan Manchester United pada bulan Oktober lalu.

Ketersediaan Bentancur di lapangan memberikan Roberto De Zerbi lebih banyak fleksibilitas taktis di lini tengah, sebuah keuntungan strategis yang sangat terasa karena sejumlah pemain lain dalam skuad masih belum bisa dipertemukan dengan laga resmi. Hal ini menegaskan kembali pentingnya kedalaman squad di tengah persaingan yang ketat.

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Tiga Pemain Serangan Masih Terkendala Cedera

Meskipun ada kabar positif mengenai kesiapan Tosin dan Bentancur, klub asal London Utara tersebut masih mengalami kendala serius dengan cedera beberapa pemain kuncinya. Roberto De Zerbi secara eksplisit menyebutkan bahwa Savio, Bergvall, dan Mudryk masih dalam status tidak tersedia untuk membantu tim dalam laga berikutnya di Elland Road.

Lucas Bergvall masih menjalani proses pemulihan intensif dari cedera lutut yang dialaminya di Old Trafford dan baru akan diizinkan kembali bermain setelah masa jeda internasional di bulan November. Sementara itu, pemain sayap asal Brasil, Savio, masih belum bisa tampil maksimal meskipun terlihat ikut serta dalam sesi latihan pekan ini.

Mantan pemain Manchester City tersebut masih dalam tahap pemulihan dari masalah otot yang membatasi kontribusinya sejak pertama kali bergabung dengan klub. Kondisi ini membuat pilihan taktis Tottenham di sektor sayap menjadi sangat terbatas dan terbatas hanya pada pilihan pemain yang tersisa untuk lawatan ke Yorkshire.

Mykhailo Mudryk menjadi persoalan medis lain bagi tim dokter Tottenham. Pemain pinjaman dari Chelsea itu baru sempat satu kali tampil sebagai pemain pengganti sebelum akhirnya harus menepi akibat cedera. Cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat sesi latihan membuat pemain timnas Ukraina itu absen dari skuad utama sejak awal September.

Ketidaktersediaan Mudryk secara signifikan menunda kesempatannya untuk membuktikan kemampuan dan kemampuannya beradaptasi di bawah asuhan manajemen Roberto De Zerbi. Sang pelatih tetap menekankan fokus pada kekuatan kolektif para pemain yang masih tersedia di lapangan.

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Proses Pemulihan Pemain Jangka Panjang

Untuk jangka panjang, mulai terlihat perkembangan positif dalam proses pemulihan para pemain yang telah lama absen akibat cedera di pusat latihan Hotspur Way. Wilson Odobert dan Xavi Simons sama-sama berupaya keras untuk pulih total dari cedera serius ligamen krusiatum anterior yang mereka alami pada musim sebelumnya.

Odobert diperkirakan belum akan diizinkan kembali berlatih bersama tim utama hingga periode Natal tiba. Namun, kabar mengenai proses pemulihan Xavi Simons jauh lebih menggembirakan bagi para pendukung Spurs. Laporan terbaru menunjukkan bahwa pemain timnas Belanda itu bisa kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada akhir bulan November.

Itu berarti proses pemulihan pemain muda yang sangat diunggulkan tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan awal manajemen. Jika Simons terus menunjukkan kemajuan pesat seperti saat ini, ia berpotensi untuk kembali tampil dalam pertandingan kompetitif pada akhir Desember mendatang.

Kemungkinan kembalinya Simons akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi ambisi klub di kompetisi Eropa pada paruh kedua musim yang akan datang. Untuk saat ini, fokus utama Tottenham tetap tertuju pada tugas terdekat di Elland Road, tempat yang selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi tim tamu.

Fokus Taktis Roberto De Zerbi Menjelang Laga

Roberto De Zerbi tetap mewaspadai kesulitan berat yang akan dihadapi timnya dalam laga mendatang. Dalam sesi terakhirnya bersama media, ia mengingatkan bahwa besok adalah ujian yang berbeda secara signifikan.

Sang manajer menegaskan bahwa mereka adalah sebuah tim yang kuat dan harus bersatu. Pesan mengenai persatuan skuad ini menjadi kunci bagi Tottenham untuk menghadapi tekanan dari Leeds United di kandang mereka sendiri.