Kondisi SD Negeri Mulyasari di Bogor Mencerminkan Kesenjangan Fasilitas Pendidikan Nasional

Sekolah dasar di Bogor yang hanya berjarak dua jam dari Jakarta mengalami kerusakan parah, mencerminkan kesenjangan fasilitas pendidikan di Indonesia. Guru dan murid berjuang untuk belajar dalam kondisi yang tidak layak, sementara pemerintah menargetkan revitalisasi ribuan sekolah di seluruh negeri.

Sekilas tidak ada yang salah dengan fasad depan SD Negeri Mulyasari, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, saat masuk lebih dalam, banyak kerusakan di setiap sudut sekolah mencerminkan kualitas pendidikan nasional yang masih miris.

Padahal, sekolah ini hanya berjarak tak sampai dua jam dari ibu kota Jakarta. Ruang kelasnya masih beratapkan asbes, plafonnya jebol, air merembes di dinding kelas saat hujan, beberapa kelas tidak ada pintunya, kusen pintu dan jendela pun habis dimakan rayap. Selain itu, banyak meja dan kursi yang keropos termakan usia. Beberapa perabot yang rusak itu tampak menumpuk di belakang sekolah.

Toiletnya pun rusak tak bisa digunakan. Fasad depan dengan cat merah putih tampak baik-baik saja. Namun, itu hanyalah kamuflase yang diperjuangkan kepala sekolah dengan membeli cat dengan uang pribadinya. Beberapa kali pihak sekolah mengajukan revitalisasi melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), tetapi hingga saat ini belum terealisasi.

Dudi Herisandi, salah satu guru di SD Negeri Mulyasari, mengungkapkan, fasilitas yang ala kadarnya sangat memengaruhi efektivitas belajar-mengajar. Beberapa kali saat hujan lebat, pembelajaran di kelas terpaksa berhenti sejenak menunggu hujan reda. Fasilitas pendidikan dengan proses pendidikan itu satu kesatuan, ketika salah satu ada yang kurang, ya pasti akan berjalan kurang baik. Namun, kami tetap mengajarkan yang terbaik, walaupun dengan keadaan yang terbatas.

Insya Allah semangat kami itu melampaui batas, kata Dudi saat ditemui Selasa (28/4/2026). Dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) yang diberikan setiap triwulan pun tampaknya belum cukup untuk merenovasi bangunan sekolah secara total. Dana BOSP di sekolah ini banyak digunakan untuk membeli alat pembelajaran, mendanai kegiatan ekstrakurikuler, membayar listrik dan jaringan internet, hingga honorarium guru. Pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 ini, Dudi sangat berharap sekolahnya masuk dalam program revitalisasi sekolah oleh pemerintah pusat.

Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kesenjangan fasilitas dan kesejahteraan yang masih nyata di lapangan. Sebab, menurut Dudi, SD Negeri Mulyasari pernah mencapai masa jaya sekitar 15 tahun lalu, saat masyarakat sekitar memercayakan anaknya untuk dididik di sekolah ini. Dulu, sekolah ini berani menerima sekitar 80 murid dalam satu tahun ajaran baru yang diajar oleh 11-12 guru.

Kontras dengan kondisi hari ini, secara total hanya tersisa 114 murid dari kelas I-VI SD, serta tersisa hanya tujuh guru dan satu pelaksana tugas kepala sekolah. Beberapa guru yang pensiun tidak ada penggantinya. Keterbatan guru membuat ketujuh guru tersisa ini harus serba bisa: bisa menjadi wali kelas, bisa menjadi guru mata pelajaran, bisa menjadi guru olahraga, bisa menjadi guru agama bagi murid satu kelas yang diajarnya, bahkan menjadi petugas keamanan sekolah.

Alangkah lebih baik kalau bangunannya layak, ya, karena bagaimanapun kita juga tidak memungkiri yang pertama kali dilihat oleh orangtua pasti bangunannya saat mendaftarkan anaknya sekolah, kata Dudi. Dudi sudah mengabdi di sekolah ini sejak 2002, sejak berstatus guru honorer hingga ditetapkan menjadi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) pada 2025. Dia sangat berharap sekolah ini tetap bertahan. Salah satu murid kelas VI, Azzikratunnisa pun berharap sekolahnya bisa segera direvitalisasi.

Meski akan segera lulus meninggalkan SD Negeri Mulyasari, dia tidak ingin adik kelasnya terus-menerus belajar di ruangan yang rawan keruntuhan plafon. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR Maria Yohana Esti Wijayati mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran yang sudah disepakati dengan DPR untuk revitalisasi sekolah. Fasilitas pendidikan harus merata dan memadai tanpa ketimpangan, terutama di daerah 3T. Pendidikan harus setara dan berkeadilan. Tidak boleh ada perbedaan kualitas hanya karena perbedaan wilayah, kata Esti.

Sementara itu, dalam upacara peringatan Hardiknas 2026 di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (2/5/2026), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi satuan pendidikan adalah prioritas pemerintah. Selain itu, program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital juga digencarkan. Lingkungan belajar yang nyaman dan sarana yang memadai merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan belajar, kata Mu’ti. Sepanjang 2025, program dengan skema swakelola oleh sekolah ini melampaui target dari 10.000 menjadi lebih dari 16.600 sekolah yang direvitalisasi.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11 triliun hingga Rp 14 triliun untuk merehabilitasi 10.722 sekolah, dengan penyaluran langsung ke satuan pendidikan guna mempercepat pelaksanaan





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pendidikan Revitalisasi Sekolah Fasilitas Pendidikan Kesenjangan Pendidikan SD Negeri Mulyasari

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fenomena Awan Pelangi Muncul di Langit Bekasi dan Bogor, Ini Penjelasan BMKGBMKG menjelaskan, kemunculan “awan pelangi” bukan merupakan tanda akan terjadinya cuaca ekstrem, melainkan fenomena optik yang kerap terjadi.

Read more »

AI Peppers Terancam Bubar, KOVO Akhirnya Beberkan Kondisi Terbaru Tim Termuda di V League TersebutBerita AI Peppers Terancam Bubar, KOVO Akhirnya Beberkan Kondisi Terbaru Tim Termuda di V League Tersebut terbaru hari ini 2026-05-02 15:23:55 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Puluhan Ribu Kendaraan Masuki Kawasan Puncak, Satlantas Polres Bogor Siapkan Skema One WayBerita Puluhan Ribu Kendaraan Masuki Kawasan Puncak, Satlantas Polres Bogor Siapkan Skema One Way terbaru hari ini 2026-05-02 14:46:27 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Update Kondisi Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi, KAI: 76 Korban sudah Pulang, 24 Orang Masih DirawatBerita Update Kondisi Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi, KAI: 76 Korban sudah Pulang, 24 Orang Masih Dirawat terbaru hari ini 2026-05-02 17:20:40 dari sumber yang terpercaya

Read more »

IPB siap bangun SPPG di Bogor Mei ini untuk dukung MBGInstitut Pertanian Bogor (IPB) University menyatakan kesiapannya membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor pada Mei ini untuk mendukung ...

Read more »

BNPB Sebut 2 Orang Meninggal Dunia usai Cuaca Ekstrem Terjadi di BogorBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dua warga meninggal dunia setelah cuaca ekstrem terjadi di Kabupaten Bogor pada Jumat (1/5/2026).

Read more »