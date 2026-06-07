Kondisi Reno Salampessy Timnas U19: Apakah Bintang Muda Ini Siap Berlaga di Semifinal Piala AFF U19 2026?

Kondisi Reno Salampessy Timnas U19 menjadi perhatian utama tim medis setelah ia cedera dalam laga krusial. Akankah bintang muda ini siap berlaga di semifinal Piala AFF U19 2026?

Kondisi Reno Salampessy Timnas U19 menjadi perhatian utama tim medis setelah ia cedera dalam laga krusial. Akankah bintang muda ini siap berlaga di semifinal Piala AFF U19 2026?

(AntaraNews)Reno Salampessy harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-34 dalam pertandingan terakhir Grup A melawan Vietnam. Insiden ini terjadi di tengah laga krusial saat Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1.

Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, pada Minggu (7/6) lalu. Posisi Reno kala itu langsung digantikan oleh Irpan Abadi Siregar, yang masuk untuk menjaga keseimbangan tim.dapat membaik secepatnya agar bisa memperkuat tim di babak semifinal. Laga penting semifinal Piala AFF U19 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis (11/6) mendatang. Kehadiran Reno sangat diharapkan untuk menjaga kekuatan dan strategi tim dalam menghadapi lawan berat.

Reno Salampessy telah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dan sangat penting bagi skuad Timnas U19 saat ini. Penampilannya yang impresif membuatnya menjadi salah satu pilar utama tim. Anak dari mantan bek timnas Indonesia,Selain kontribusinya dalam permainan secara keseluruhan, Reno juga telah menyumbangkan dua gol selama fase grup. Kontribusi golnya menjadi bukti nyata kapasitasnya sebagai penyerang yang efektif dan ancaman bagi pertahanan lawan.

Kemampuannya mencetak gol di momen-momen penting sangat berharga bagi tim. Nova Arianto secara khusus menyoroti pentingnya Reno dan berharap agar kondisi pemain tersebut segera membaik





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Reno Salampessy Timnas U19 Piala AFF U19 2026 Semifinal

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