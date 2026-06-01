Kondisi Cuaca Dingin di Bali Masih Berlangsung

Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa kondisi cuaca yang dipengaruhi musim kemarau di Bali masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Kondisi cuaca yang dingin di Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tutupan awan yang sedikit pada musim kemarau ini, gerak semu tahunan matahari, dan Monsun Australia yang aktif.

Suhu dingin di Bali biasanya terjadi pada dini hari mulai dari pukul 1 dan 2 hingga puncaknya pada subuh atau pukul 5 hingga 6 pagi. Pemerintah mengimbau masyarakat Bali untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan vitamin. Masyarakat juga dihimbau untuk menghindari aktivitas berlebih yang dapat membuat lelah dan menggunakan pakaian yang cukup hangat pada malam hari.

Kondisi cuaca yang dingin di Bali diperkirakan baru akan berakhir pada Agustus 2026 seiring perubahan pola cuaca.

Kondisi cuaca yang dingin di Bali diperkirakan baru akan berakhir pada Agustus 2026 seiring perubahan pola cuaca





