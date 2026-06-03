Konami Rilis Silent Hill: Townfall pada 24 September 2026

Silent Hill: Townfall adalah game horor psikologis yang dikembangkan oleh Screen Burn dan diterbitkan bersama Annapurna Interactive serta Konami. Game ini memiliki cerita terpisah dengan latar Skotlandia dan tidak mengikuti cerita Silent Hill sebelumnya.

Konami mengumumkan rilis game horor psikologis Silent Hill: Townfall pada 24 September 2026. Game ini akan dirilis di platform konsol PlayStation 5 (PS5), Steam , dan Epic Games Store .

Silent Hill: Townfall dikembangkan oleh Screen Burn dan diterbitkan bersama Annapurna Interactive serta Konami. Game ini memiliki cerita terpisah dengan latar Skotlandia dan tidak mengikuti cerita Silent Hill sebelumnya. Pengembang menggunakan perspektif orang pertama, yang memungkinkan pemain merasakan pengalaman horor di dalam game lebih dekat dan menegangkan. Konami juga membuka pre-order untuk Silent Hill: Townfall, dengan bonus digital eksklusif untuk pembeli edisi Physical Standard, Digital Standard, dan Digital Deluxe dalam periode Early Purchase atau Pre-purchase.

Selain itu, Sony Interactive Entertainment menggelar ajang State of Play Juni 2026, di mana perusahaan mengungkap sejumlah trailer baru game-game yang akan rilis pada tahun ini, termasuk Marvel's Wolverine, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, dan Silent Hill: Townfall. Marvel's Wolverine menjadi salah satu game paling di highlight dalam ajang State of Play Juni 2026 ini, dengan Insomniac Games menargetkan game ini untuk meluncur secara eksklusif di PS5 pada 15 September 2026.

Capcom akhirnya mengungkap tanggal peluncuran Onimusha: Way of the Sword, di mana game tersebut akan rilis pada 25 September 2026. God of War Laufey juga diumumkan sebagai seri terbaru dari God of War, di mana player akan memainkan Faye setelah meninggal dan melawan berbagai monster dan dewa dari kebudayaan lain





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