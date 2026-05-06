Komunitas Bermain: Menghidupkan Kembali Permainan Tradisional di Tengah Era Digital

Di tengah dominasi budaya digital, sekelompok anak muda di Jakarta berusaha menghidupkan kembali permainan tradisional. Komunitas Bermain, yang awalnya lahir dari kerinduan terhadap lompat karet, kini menjadi ruang inklusif bagi semua orang untuk menikmati permainan masa kecil. Dengan kegiatan rutin di ruang terbuka, mereka mengajak generasi muda untuk merasakan kembali pengalaman bermain secara langsung, tanpa gangguan gawai.

Di tengah kebisingan kota yang tak henti-henti, ada sebuah sudut di lapangan yang menawarkan kontras yang menenangkan. Di sana, sekelompok anak muda berkumpul, berdiri melingkar, tertawa, dan saling berinteraksi tanpa gangguan dari gawai.

Tidak ada layar yang menyala, hanya permainan tradisional sederhana yang dulu akrab di masa kecil. Pemandangan ini terasa seperti sebuah peringatan di tengah ritme kehidupan modern yang serba cepat dan digital. Saat banyak orang menghabiskan waktu luang dengan media sosial, mereka justru menghidupkan kembali permainan tradisional yang mulai jarang ditemukan. Saya berhenti sejenak untuk mengamati.

Permainan itu bukan hal baru, tetapi kini terasa asing, seolah menjadi bagian dari masa lalu, bukan lagi keseharian. Namun di ruang itu, jarak tersebut seperti hilang. Tawa terdengar spontan, interaksi berlangsung tanpa perantara, dan suasananya terasa lebih cair. Inisiatif ini berupaya menghidupkan kembali permainan tradisional di tengah dominasi budaya digital.

Melalui kegiatan rutin di ruang terbuka, komunitas ini mengajak anak muda kembali merasakan pengalaman bermain secara langsung. Sebelum permainan dimulai, ada ritual sederhana: absen dan perkenalan. Saya datang bersama dua teman, tetapi suasana yang hangat membuat batas antarorang cepat mencair. Tidak ada kesan eksklusif; pendatang baru langsung disambut sebagai bagian dari kelompok.

Setelah itu, dilakukan pemanasan singkat sebagai pembuka sebelum permainan dimulai. Di sela waktu menunggu, saya berbincang dengan Daffa Iqbal, Co-Founder Komunitas Bermain. Ia menceritakan, komunitas ini lahir dari hal sederhana: kerinduan terhadap permainan masa kecil. Menurut Iqbal, ide awal datang dari salah satu founder, Kiko, yang ingin bernostalgia dengan lompat karet.

Aktivitas itu awalnya dilakukan spontan di Gate A GBK, tanpa rencana membentuk komunitas. Namun, respons publik di luar dugaan. Banyak orang yang melintas berhenti, menonton, lalu ikut bergabung.

“Tanpa sengaja orang-orang ikut gitu untuk coba. Sampai akhirnya yang ikut itu semakin lama semakin banyak,” kenang Iqbal. Fenomena ini terjadi berulang. Orang-orang yang awalnya tidak saling mengenal tiba-tiba menyapa dan bertanya, “Eh, boleh ikut?

” Ajakan terbuka pun menjadi ciri khas.

“Ayo, ikut aja,” ujar Iqbal menirukan. Dari interaksi spontan tersebut, jumlah peserta terus bertambah. Aktivitas ini kemudian menyebar di media sosial seperti TikTok, Twitter, dan Instagram, memicu nostalgia kolektif banyak orang terhadap permainan tradisional. Melihat respons tersebut, para inisiator memutuskan membentuk komunitas secara resmi.

Nama awal sempat merujuk pada permainan karet, namun kemudian diubah menjadi Komunitas Bermain agar lebih inklusif dan tidak terbatas pada satu jenis permainan.

“Orang itu gak semuanya bisa main karet dan kadang tuh orang tuh bosen main karet doang,” jelas Iqbal





