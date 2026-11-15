Kompolnas Ingatkan Polri Jaga Otonomi Hukum Kasus Penyadapan Ilegal

Kompolnas menekankan agar Kepolisian RI berpijak pada alat bukti dalam kasus penyadapan ilegal dan dugaan makar agar proses hukum tetap independen dari tekanan politik.

Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta Kepolisian Negara RI untuk menjaga independensi dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan perwira tinggi Polri. Yusuf Warsyim menegaskan agar proses hukum didasarkan sepenuhnya pada alat bukti yang sah, bukan pada dinamika politik atau tekanan publik yang muncul belakangan ini.

Mekanisme Penegakan Hukum Berdasarkan Alat Bukti

Yusuf Warsyim, anggota Kompolnas yang dihubungi pada Minggu, tanggal 15 November 2026, menyatakan bahwa kasus ini memiliki gravitasi sangat tinggi karena melibatkan perwira tinggi kepolisian dengan korban adalah Presiden Republik Indonesia. Proses penegakan hukum terhadap dugaan ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, bukan sekadar dipercepat karena adanya tekanan dari berbagai pihak atau kepentingan politik tertentu.

Also read DPR Minta Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Pakar Ingatkan Bahaya Intervensi Hukum

Anggota Kompolnas tersebut menekankan bahwa kasus ini tidak boleh dijadikan ajang pertarungan politik. Birokrasi hukum harus berjalan dengan prinsip bahwa bukti adalah fondasi utama. Kompolnas berkomitmen untuk terus mengawal agar proses penyelidikan dan penyidikan tetap bersih dari intervensi eksternal maupun internal yang dapat mengganggu objektivitas penegakan hukum.

Kebersihan proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara utuh. Transparansi prosedur tanpa membocorkan materi penyidikan yang masih bersifat rahasia menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian di tengah isu yang sensitif ini.

Posisi Stakeholder dan Debat Kualifikasi Tindak Pidana

Salah satu isu krusial yang memicu perhatian luas publik adalah adanya laporan polisi mengenai dugaan tindak pidana makar. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR mengungkapkan bahwa Listyo Sigit Prabowo diduga memberikan perintah lisan atau melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring Center Polri, Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution.

Advertisement

Perintah tersebut diduga menentukan target penyadapan, di mana Listyo Sigit Prabowo yang merupakan mantan Kapolri tersebut diduga menjadi penerima hasil akhir dari aktivitas penyadapan ilegal tersebut. Laporan polisi yang diterbitkan oleh Polri menandai awal dari sebuah proses investigasi hukum yang ketat, namun ini belum merupakan sebuah kesimpulan akhir atas kebenaran dari semua tuduhan yang melayang.

Pihak kepolisian juga telah menerbitkan laporan polisi tentang dugaan tindak pidana turut serta atau secara bersama-sama dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Namun, Suyudi mengakui bahwa dugaan perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih memerlukan pendalaman data dan fakta yang lebih mendalam sebelum dapat ditindaklanjuti secara lebih lanjut.

Dampak Nyata dan Langkah Hukum Selanjutnya

Mencermati kompleksitas kasus ini, Yusuf Warsyim menekankan bahwa dugaan tindak pidana makar merupakan delik yang sangat berat. Untuk sampai pada kualifikasi makar, penyidik harus mampu membuktikan adanya perbuatan nyata dan maksud spesifik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau merongrong eksistensi negara sebagai bentuk tujuan akhir dari penyadapan tersebut.

Penyadapan ilegal adalah perbuatan pidana yang serius, namun untuk mengaitkannya dengan delik makar, bukti harus menunjukkan bahwa penyadapan itu merupakan bagian dari rangkaian strategi untuk mencapai tujuan penggulingan negara. Yusuf memperingatkan agar penyidik tidak memaksakan pasal-pasal berat yang tidak didukung oleh bukti kuat, karena hal itu justru akan melemahkan posisi kasus di pengadilan nanti.

Jika laporan polisi tentang dugaan tindak pidana makar diterbitkan karena sudah adanya alat bukti awal yang mengarah ke sana, hal tersebut harus dihormati sebagai wujud kewenangan penuh penyidik. Namun, tekanan politik sama sekali tidak boleh menggantikan proses pembuktian hukum yang objektif dan berkeadilan di tingkat sidang.

Advertisement

Posisi Kompolnas sangat jelas dalam hal ini, yaitu akan mengawasi agar setiap langkah penyidik bekerja berdasarkan bukti empiris, bukan berdasarkan opini atau sentimen publik semata. Jika buktinya cukup kuat, maka perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan yang lebih lanjut sesuai prosedur baku hukum pidana.

Sebaliknya, jika buktinya tidak cukup untuk menyangga dugaan tindak pidana makar, maka yang diproses seharusnya hanyalah delik-delik ringan yang terbukti secara hukum, misalnya penyadapan ilegal atau penyalahgunaan wewenang dalam struktur birokrasi kepolisian. Ini adalah jaminan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Analisis Legal dari Ahli Hukum Pidana

Secara terpisah, pengajar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, memberikan pandangan mendalam mengenai batasan kewenangan kepolisian dalam konteks ini. Ia menegaskan bahwa kepolisian memang memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa, seperti menetapkan tersangka, menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyadap, memblokir, memeriksa surat, dan mencegah seseorang keluar negeri.

Namun, segala bentuk kewenangan eksekutif tersebut harus didasarkan atas penanganan suatu perkara hukum yang sedang berlangsung secara resmi. Abdul Fickar Hadjar berpendapat bahwa jika penyadapan dilakukan tanpa adanya perkara hukum sebagaimana yang diduga dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo, maka tindakan tersebut menjadi tidak sah secara hukum.

Pelanggaran terhadap prosedur ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyadapan ilegal yang melanggar Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bahwa kepolisian merupakan bagian dari kekuasaan negara di bidang eksekutif yang bertugas melayani masyarakat.

Peran kepolisian mencakup tanggung jawab atas situasi keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara menyeluruh. Namun, tugas dan wewenang kepolisian dalam penegakan hukum tersebut berpotensi mengalami tarik-menarik yang kompleks dengan politisi di ranah politik, yang membutuhkan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyelewengan wewenang.