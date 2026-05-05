Kompolnas Akan Dikuatkan Jadi Lembaga Independen dengan Kewenangan Eksekusi

Kompolnas akan bertransformasi menjadi lembaga independen yang memiliki kewenangan eksekusi dalam agenda reformasi kepolisian. Pemerintah tengah menyusun draf amandemen regulasi kepolisian untuk mendukung perubahan ini.

Lembaga pengawas kepolisian akan mengalami transformasi signifikan, beranjak dari peran sebagai juru bicara menjadi institusi independen dengan kewenangan eksekusi nyata dalam agenda reformasi kepolisian. Hal ini ditegaskan oleh Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei.

Menurut Mahfud, Kompolnas di masa depan akan menjadi lembaga independen yang mengawasi lembaga pengawas eksternal polisi, bukan sekadar menyampaikan informasi atau rekomendasi. Kompolnas akan memiliki kekuatan untuk mengawasi dan mengeksekusi keputusan dalam level tertentu, memastikan bahwa saran dan putusan yang dikeluarkan tidak diabaikan. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menambahkan bahwa Presiden memberikan dukungan penuh terhadap penguatan Kompolnas, sehingga keputusan dan rekomendasinya bersifat mengikat bagi internal Polri.

Pemerintah saat ini tengah menyusun draf amandemen regulasi kepolisian yang akan diajukan ke DPR untuk memayungi perubahan besar ini. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa perluasan fungsi pengawasan Kompolnas memerlukan perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Revisi ini tidak hanya akan memperkuat posisi Kompolnas, tetapi juga akan menata kembali penempatan personel polisi yang bertugas di luar struktur utama institusi kepolisian.

Keanggotaan Kompolnas juga akan dirancang secara inklusif, melibatkan berbagai latar belakang ahli dan elemen masyarakat, termasuk akademisi, advokat, tokoh masyarakat, pakar di berbagai bidang, dan purnawirawan perwira tinggi Polri. Transformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas kepolisian, serta mempercepat proses reformasi yang telah lama dinantikan. Penguatan Kompolnas menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya. Selain isu penguatan Kompolnas, beberapa peristiwa lain juga menjadi sorotan.

