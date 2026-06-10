Kompilasi Berita: Gempa Filipina, Razia Rokok Ilegal, OTT Bupati Muara Enim, dan Persiapan Piala Dunia 2026

Rangkuman berita terbaru mencakup gempa Mindanao, penindakan rokok ilegal oleh Bea Cukai, penahanan Bupati Muara Enim oleh KPK, dan suasana jelang Piala Dunia 2026 di Meksiko.

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang lepas pantai Pulau Mindanao, Filipina Selatan, pada Senin 8 Juni 2026. Hingga Selasa 9 Juni 2026, jumlah korban tewas bertambah menjadi 37 orang, dengan lebih dari 200 luka-luka dan 12 lainnya masih dalam pencarian di bawah reruntuhan.

Pihak berwenang setempat melaporkan bahwa sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa reruntuhan bangunan dan tanah longsor yang dipicu oleh guncangan gempa. Proses pencarian dan penyelamatan terus diupayakan oleh tim gabungan. Di dalam negeri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Jakarta dan Banten. Dalam pengungkapan kasus pada Selasa 9 Juni 2026, petugas menyita total 8.944.800 batang rokok ilegal yang diduga akan diedarkan ke sejumlah wilayah.

Pengungkapan bermula dari informasi mengenai pengiriman rokok ilegal ke sebuah gudang di Jalan Kampung Kemeranggen, Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Estimasi nilai hasil penindakan mencapai Rp 13,28 miliar, dan penyelamatan potensi kerugian negara sebesar Rp 8,66 miliar. Penindakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor cukai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Muara Enim, Edison, usai pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa 9 Juni 2026. Edison sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Senin 8 Juni 2026 malam terkait dugaan korupsi pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. KPK telah menetapkan Edison sebagai salah satu dari empat tersangka dan menyita uang sejumlah Rp 2 miliar.

Sekitar pukul 16.23 WIB, Edison keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan oranye nomor 123 dan langsung dibawa ke Rumah Tahanan. Jelang pembukaan Piala Dunia 2026, suvenir berbentuk trofi menjadi merchandise yang paling banyak dicari di Mexico City. Pedagang kaki lima dan toko suvenir resmi menawarkan replika trofi Piala Dunia dari ukuran kecil hingga besar. Piala Dunia 2026 akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di tiga negara: Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Turnamen ini pertama kali diikuti 48 tim dan dimainkan di 16 kota. Upacara pembukaan dan laga perdana akan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, pada Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat, menampilkan duel antara Meksiko melawan Afrika Selatan. FIFA Fan Fest Guadalajara juga telah dipasang di Plaza de la Liberacion dan Plaza de Armas, Guadalajara, menyambut para penggemar yang datang dari berbagai penjuru dunia. Petugas Garda Nasional berjaga di area tersebut untuk memastikan keamanan selama perhelatan akbar ini





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