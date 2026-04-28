Kompetisi Ketangkasan Pemadam Kebakaran Nasional 2026 Digelar di Palembang

Kementerian Dalam Negeri menggelar National Firefighter Skill Competition (NFSC) 2026 di Benteng Kuto Besak, Kota Palembang. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan ketangkasan para pemadam kebakaran di seluruh Indonesia. Kompetisi ini diikuti oleh 42 tim dari 37 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan tiga kategori utama yaitu Ladder Pitching, Hose Laying, dan Survival.

Acara ini merupakan kompetisi ketangkasan pemadam kebakaran tingkat nasional yang diharapkan dapat melahirkan petugas damkar yang tidak hanya tangguh secara fisik dan teknis, tetapi juga memiliki kecepatan, ketepatan, dan keberanian dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Direktor Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Edy Suharmanto yang mewakili Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali, menegaskan bahwa NFSC bukan sekadar ajang perlombaan ketangkasan, melainkan wadah bagi para aparatur untuk mengasah keterampilan, meningkatkan jiwa kompetitif, serta memperkuat semangat pengabdian.

Tidak ada pemadam yang hebat, yang ada hanyalah pemadam yang terlatih, kata Edy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Kompetisi yang berlangsung pada 27-29 April 2026 ini adalah bagian dari rangkaian HUT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ke-107 dengan tema Mengabdi untuk Keselamatan Negeri. Edy menambahkan harapannya agar ke depan fasilitasi kompetisi serupa tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur, tetapi juga dapat diselenggarakan bagi Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR).

Hal ini sebagai bentuk nyata partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko kebakaran dan peningkatan operasi penyelamatan di lingkungan sekitar. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim mewakili Wali Kota Palembang, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas terpilihnya Kota Palembang sebagai tuan rumah ajang nasional ini. Ia menekankan pentingnya kompetisi ini dalam mencetak personel yang andal.

Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir petugas-petugas damkar yang tidak hanya tangguh secara fisik dan teknis, tetapi juga memiliki kecepatan, ketepatan, dan juga keberanian dalam menghadapi berbagai situasi darurat, ungkap Aprizal. Pada kesempatan terpisah, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyampaikan bahwa keterampilan pemadam kebakaran menjadi hal mutlak untuk dimiliki untuk memastikan pelayanan yang diberikan ke masyarakat juga cepat dan akurat.

Untuk itu ia berpesan setiap anggota pemadam kebakaran harus terus berlatih di sela kegiatan sehari-hari dengan mengutip pepatah NFSC 2026 ini diikuti oleh 42 tim dari 37 Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan keterlibatan 6 pemain dan 2 official per tim, total terdapat sekitar 400 aparatur damkar yang akan memperebutkan gelar juara dalam tiga kategori perlombaan utama, yaitu Ladder Pitching, Hose Laying, dan Survival. Agenda rutin nasional ini telah dilaksanakan sembilan kali sejak 2016.

Pembukaan kompetisi ini berlangsung meriah, masyarakat Kota Palembang memadati area Benteng Kuto Besak menyaksikan aksi heroik dan ketangkasan para Ksatria Biru dari seluruh pelosok negeri. Kompetisi ini juga menjadi ajang untuk mempromosikan pentingnya kesiapan dan ketangkasan dalam penanganan kebakaran serta bencana. Selain itu, NFSC 2026 juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar pemadam kebakaran di seluruh Indonesia, sehingga dapat saling belajar dan bertukar pengalaman.

Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan akan ada peningkatan kualitas pelayanan pemadam kebakaran di seluruh Indonesia, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi masyarakat





