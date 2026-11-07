Kompetisi Bercerita Pemuda Internasional 2026 Tingkatkan Promosi Budaya Indonesia

Kompetisi Youth Storytelling Competition for International School Students 2026 diikuti 844 peserta yang menghasilkan 762 karya budaya. Direktur Wawan Yogaswara berharap acara ini memicu kolaborasi jangka panjang.

Kegiatan Youth Storytelling Competition for International School Students 2026 resmi berakhir dengan penuh warna di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 November 2026. Acara puncak ini menandai hasil dari rangkaian kompetisi yang bertujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap kekayaan budaya bangsa melalui medium cerita.

Target Kolaborasi Jangka Panjang Budaya

Direktur Promosi Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Wawan Yogaswara, menekankan bahwa acara ini bukan sekadar perhelatan seremonial biasa. Ia berharap kegiatan ini menjadi titik awal bagi terbentuknya ekosistem kolaborasi yang lebih luas. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas lokal, hingga para pendongeng profesional.

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Visi utama dari ajang tahunan ini adalah memberikan ruang aman bagi anak-anak dan pemuda untuk berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai budaya Indonesia. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi subjek utama dalam pelestarian dan penyebaran cerita budaya ke audiens yang lebih luas.

Interpretasi Tema Cerita untuk Dunia

Edisi tahun 2026 mengangkat tema besar "Cerita untuk Dunia: Toleransi, Kemanusiaan, dan Perdamaian". Tema ini dipilih dengan pertimbangan bahwa dunia pendidikan saat ini memiliki latar belakang peserta yang sangat beragam. Ajang ini dirancang untuk membangun pertukaran pengetahuan budaya yang inklusif antar pelajar internasional.

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Peserta diberikan kebebasan untuk menyampaikan pesan perdamaian dan toleransi melalui narasi mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan harapan Kementerian Kebudayaan agar anak-anak dapat mengeksplorasi isu-isu global dengan perspektif lokal yang kental. Cara ini diharapkan dapat memperkuat rasa saling menghargai antar latar belakang yang berbeda.

Empat Kategori Kompetisi Kreatif

Untuk memfasilitasi berbagai bentuk ekspresi seni, panitia menetapkan empat kategori lomba yang kompetitif. Kategori pertama adalah narasi lisan atau mendongeng, yang menguji kemampuan verbal dan panggung. Kategori kedua adalah narasi tulisan, yang menilai kedalaman cerita dalam bentuk teks.

Kategori ketiga adalah narasi visual berupa gambar, yang mengasah kreativitas dalam menyajikan cerita melalui seni rupa. Kategori terakhir adalah narasi film, yang memungkinkan peserta mengolah cerita dalam format audio visual modern. Keempat medium ini dirancang agar setiap peserta bisa menampilkan keunggulan unik mereka tanpa batasan medium tunggal.

Partisipasi Massive dan Dampak Sosial

Data resmi dari Kementerian Kebudayaan mencatat antusiasme luar biasa dari para pelajar. Sebanyak 844 peserta telah melakukan pendaftaran resmi untuk mengikuti kompetisi bergengsi ini. Total karya yang berhasil dikumpulkan dan dinilai oleh juri profesional mencapai 762 karya unik.

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Wawan Yogaswara menyatakan bahwa setiap karya yang masuk merupakan cerminan nyata dari kreativitas dan keberanian berekspresi. Angka partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa generasi muda sangat peduli terhadap isu kebudayaan. Karya-karya ini tidak hanya dipertandingkan, tetapi juga dipamerkan sebagai instalasi interaktif bagi masyarakat umum yang berkunjung ke lokasi acara.