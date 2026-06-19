KOMPAS.com memperkenalkan Apresiasi Spesial, fitur kontribusi finansial sukarela dari pembaca untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi tanpa memberikan hak kepemilikan atau kendali atas kebijakan redaksi. Fitur ini juga mengatur kurasi komentar, perlindungan data pribadi, dan penegakan syarat ketentuan.

Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial yang bersifat sukarela melalui platform resmi kami. Kontribusi ini tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh dana akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com. Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan.

Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.

Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com. Dengan demikian, fitur ini merupakan sarana bagi pembaca untuk menunjukkan dukungan terhadap jurnalisme independen dan keberlanjutan operasional media, siapkan untuk mencapai ketahanan finansial yang lebih baik dalam menghadapi tantangan industri media digital yang terus berubah.

Dukungan finansial dari pembaca menjadi salah satu pojok penting dalam model bisnis media yang berkelanjutan, mengingat tingginya biaya produksi konten jurnalistik yang berkualitas dan kebutuhan investasi teknologi. KOMPAS.com, sebagai salah satu media online terkemuka di Indonesia, berkomitmen untuk mempertahankan independensi redaksi dan mutu pelaporan tanpa kompromi. Fitur Apresiasi Spesial dirancang untuk menjadi saluran transparan yang memungkinkan pembaca berkontribusi sesuai BASIS volontaire, sambil tetap menjaga batasan jelas antara dukungan finansial dan setiap bentuk pengaruh terhadap editorial.

Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas konten. Selain itu, penerapan kebijakan privasi yang ketat dan penggunaan penyedia pembayaran pihak ketiga yang terpercaya dimaksudkan untuk melindungi data pribadi kontributor. Meskipun KOMPAS.com tidak wajib melaporkan penggunaan dana secara khusus, renewed untuk memastikan bahwa sebagian besar dana yang terkumpul dialokasikan untuk operasional inti, seperti upah jurnalis, pemeliharaan platform, dan investigasi Berita mendalam.

Di sisi lain, pembaca perlu menyadari bahwa kontribusi ini sama sekali tidak menjamin hak khusus terkait konten atau layanan, dan KOMPAS.com memiliki hak penuh untuk mengubah atau menghentikan fitur tanpa peringatan sebelumnya. Kombinasi antara dukungan sukarela dan otonomi redaksi inilah yang menjadi fondasi bagi model jurnalisme berkelanjutan yang berfokus pada pembaca





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