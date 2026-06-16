KOMPAS.com Perkenalkan Fitur Apresiasi Spesial untuk Dukungan Pembaca

KOMPAS.com memperkenalkan fitur Apresiasi Spesial, sebuah mekanisme dukungan finansial sukarela dari pembaca untuk menjaga keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi tanpa memberikan hak kepemilikan atau pengaruh editorial. Fitur ini bukanlah langganan, investasi, atau kerja sama komersial, dan KOMPAS.com berhak menonaktifkannya sewaktu-waktu. Semua komentar akan dikurasikan dan data pribadi dilindungi sesuai kebijakan privasi. Penggunaan fitur mengindikasikan persetujuan pengguna terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

KOMPAS.com meluncurkan fitur Apresiasi Spesial sebagai wujud dukungan finansial dari pembaca terhadap media daring ini. Fitur ini memungkinkan pembaca untuk memberikan kontribusi sukarela melalui platform resmi KOMPAS.com dengan tujuan memperkuat keberlangsungan layanan, pengembangan konten, serta operasional redaksi.

Kontribusi tersebut tidak memberikan hak kepemilikan, kendali editorial, atau pengaruh apa pun terhadap kebijakan redaksi KOMPAS.com. Selain itu, KOMPAS.com tidak berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana secara rinci kepada setiap kontributor karena karakter sukarela dari contributed this mechanism. Fitur Apresiasi Spesial secara tegas ditekankan bukan merupakan bentuk langganan, iklan, investasi, atau kerja sama komersial. KOMPAS.com mempertahankan hak untuk menutup atau menonaktifkan fitur kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam hal komentar yang dikirimkan melalui fitur terkait, semua pesan akan melalui kurasi tim redaksi. Konten yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, ofensif, atau melanggar hukum berpotensi dihapus tanpa peringatan terlebih dahulu. Segala data pribadi kontributor akan diproses sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com. Proses pembayaran diterapkan oleh penyedia layanan pihak ketiga yang mematuhi standar keamanan yang berlaku.

Dengan mengakses dan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, serta menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang ditetapkan. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang mungkin timbul dari penggunaan fitur tersebut. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja sama, kemitraan, atau kewajiban kontraktual antara kontributor dan KOMPAS.com





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KOMPAS.Com Apresiasi Spesial Dukungan Pembaca Kontribusi Finansial Kebijakan Redaksi

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