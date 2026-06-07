KOMPAS.com Luncurkan Program Apresiasi Spesial untuk Dukungan Finansial Pembaca

Program Apresiasi Spesial memungkinkan pembaca KOMPAS.com memberikan sumbangan sukarela untuk mendukung operasional, pengembangan konten, dan inovasi redaksi, tanpa hak kepemilikan atau kontrak kerja sama.

Apresiasi Spesial merupakan program dukungan finansial yang ditawarkan KOMPAS.com kepada para pembacanya. Program ini memungkinkan pembaca yang merasa puas dengan layanan, konten, dan jurnalisme KOMPAS.com untuk memberikan sumbangan secara sukarela melalui platform resmi yang telah disediakan.

Setiap kontribusi yang masuk tidak memberikan hak kepemilikan, kendali editorial, atau klaim atas konten apa pun; melainkan disalurkan sepenuhnya untuk menjaga kelangsungan operasional, meningkatkan kualitas konten, serta mendukung pengembangan teknologi dan inovasi redaksi. Meskipun dana yang didapatkan bersifat anonim, KOMPAS.com tetap berkomitmen untuk menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab, meskipun tidak diwajibkan menyajikan laporan penggunaan secara terperinci kepada masing‑masing kontributor.

Sebagai bagian dari kebijakan transparansi dan etika, KOMPAS.com menegaskan bahwa komentar yang dikirimkan melalui kolom khusus akan melalui proses kurasi. Pesan yang mengandung unsur ofensif, diskriminatif, ujaran kebencian, atau melanggar peraturan perundang‑undangan dapat dihapus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Program Apresiasi Spesial juga tidak dapat disamakan dengan layanan berlangganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial; sehingga tidak menimbulkan hak istimewa atau akses khusus bagi kontributor.

KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini kapan saja tanpa harus memberi peringatan, demi menyesuaikan kebijakan internal atau faktor eksternal lainnya. Data pribadi yang diberikan oleh kontributor diproses sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com dan dijamin keamanannya melalui kerja sama dengan penyedia layanan pembayaran pihak ketiga yang memenuhi standar keamanan internasional.

Dengan mengaktifkan fitur Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku, termasuk bahwa KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan ini. Kontribusi yang diberikan tidak membentuk hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual lain antara kontributor dan KOMPAS.com, melainkan semata‑mata bentuk dukungan moral dan finansial untuk menjaga independensi serta kualitas jurnalisme di era digital





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Dukungan Finansial Kebijakan Privasi Konten Jurnalistik

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