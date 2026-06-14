KOMPAS.com Luncurkan Fitur Apresiasi Spesial untuk Dukungan Pembaca

KOMPAS.com memperkenalkan fitur Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembra memberikan kontribusi finansial sukarela untuk mendukung layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi tanpa memberikan hak kepemilikan atau kendali editorial.

KOMPAS.com memperkenalkan fitur bernama Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca memberikan dukungan finansial secara sukarela melalui platform resmi situs tersebut. Kontribusi ini tidak memberikan hak kepemilikan, kendali atas konten, atau pengaruh terhadap kebijakan redaksi media tersebut.

Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk menjaga keberlangsungan layanan, mengembangkan konten, serta mendukung operasional redaksi. Media tersebut tidak memiliki kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana secara rinci kepada setiap kontributor, dan segala bentuk pesan di kolom komentar akan melalui proses kurasi tim KOMPAS.com. Pesan yang mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, atau melanggar hukum berhak dihapus tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Fitur ini jelas tidak bisa dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.

KOMPAS.com juga berhak menutup atau menonaktifkan fitur kapan saja tanpa harus memberi peringatan sebelumnya. Data pribadi kontributor akan dilindungi sesuai kebijakan privasi KOMPAS.com, sedangkan proses pembayaran ditangani oleh penyedia layanan pihak ketiga yang mematuhi standar keamanan. Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah memahami dan menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, KOMPAS.com melepaskan diri dari tanggung jawab atas segala kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, yang mungkin timbul akibat penggunaan fitur tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa kontribusi finansial tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual apa pun antara kontributor dan KOMPAS.com. Fitur ini hadir sebagai wujud apresiasi dari audiens terhadap jurnalisme yang dihadirkan KOMPAS.com, dengan everyone can participate regardless of the amount contributed. Sistem ini dirancang untuk menjaga independensi redaksi sambil membuka peluang bagi publik untuk berpartisipasi secara finansial dalam mendukung jurnalisme berkualitas. Semua transaksi dilaporkan akan tetap transparan secara institusional, meskipun tidak ada laporan individual.

Dengan demikian, pembaca dapat berkontribusi sesuai kemampuannya tanpa expectasi apapun selain mendukung keberlanjutan media independen yang mereka percayai





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Dukungan Pembaca Jurnalisme Independen

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