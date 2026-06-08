KoMPAS.com Luncurkan Fitur Apresiasi Spesial untuk Dukungan Pembaca

KOMPAS.com memperkenalkan Apresiasi Spesial, kontribusi finansial sukarela pembara untuk mendukung keberlangsungan dan pengembangan layanan jurnalis. Fitur ini tidak memberikan hak kepemilikan atau pengaruh editorial, dan tunduk pada syarat ketentuan serta kebijakan privasi.

KOMPAS.com mengimplementasikan fitur bernama Apresiasi Spesial yang merupakan mekanisme dukungan finansial sukarela dari pembaca. Fitur ini dirancang untuk memberikan opsi bagi audiens yang ingin berkontribusi secara voluntary demi keberlangsungan operasional, pengembangan konten, dan peningkatan layanan redaksi.

Kontribusi ini sama sekali tidak memberikan hak kepemilikan, kendali editorial, atau pengaruh against kebijakan redaksi kepada donatur. Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk mendukung infrastruktur, jurnalisitas independen, dan ekspansi liputan di berbagai bidang. KOMPAS.com menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk melaporkan penggunaan dana secara spesifik kepada masing-masing kontributor. Dalam sistem ini, pesan yang diberikan di kolom komentar akan melalui proses kurasi oleh tim redaksi.

Konten yang dianggap ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, melanggar hukum, atau bertentangan dengan standar komunitas berpotensi dihapus tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh KOMPAS.com. Fitur Apresiasi Spesial tidak dapat diinterpretasikan sebagai bentuk langganan, iklan berbayar, investasi, atau kerja sama komersial yang mengikat secara hukum. Platform ini mengacu pada kebijakan privasi KOMPAS.com dalam menangani data pribadi sang kontributor. Transaksi keuangan diproses melalui penyedia layanan pihak ketiga yang telah mematuhi standar keamanan sertifikasi internasional untuk menjamin kerahasiaan dan integritas informasi pembayaran.

Pembaca yang menggunakan Apresiasi Spesial dianggap telah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Selain itu, media tidak bertanggung jawab atas segala kerugian, baik langsung maupun tidak langsung, yang mungkin timbul dari penggunaan fitur tersebut. Dari sudut yang hukum, kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja sama, kemitraan, maupun kewajiban kontraktual apapun antara pihak kontributor dan KOMPAS.com





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