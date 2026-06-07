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KOMPAS.com Luncurkan Fitur Apresiasi Spesial untuk Dukungan Pembaca

Teknologi Dan Media News

KOMPAS.com Luncurkan Fitur Apresiasi Spesial untuk Dukungan Pembaca
Apresiasi SpesialKOMPAS.ComKontribusi Finansial
📆07/06/2026 01:17:00
📰kompascom
42 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 68%

Fitur Apresiasi Spesial memungkinkan pembraca memberikan kontribusi finansial sukarela untuk mendukung keberlangsungan layanan dan pengembangan konten KOMPAS.com, dengan ketentuan tertentu yang jelas.

KOMPAS.com memperkenalkan fitur Apresiasi Spesial , sebuah mekanisme dukungan finansial sukarela dari pembaca untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Fitur ini tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten serta kebijakan redaksi, dan KOMPAS.com tidak berkewajiban melaporkan penggunaan dana secara individual.

Kontribusi tidak dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial, dan tidak menciptakan hubungan kerja atau kewajiban kontraktual antara pembaca dan KOMPAS.com. Pesan dalam kolom komentar akan melalui kurasi tim KOMPAS.com; pesan ofensif, diskriminatif, atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu. Data pribadi kontributor diperlakukan sesuai kebijakan privasi KOMPAS.com, dan pembayaran diproses oleh penyedia pihak ketiga dengan standar keamanan berlaku.

Dengan menggunakan fitur ini, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan terkait. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur Apresiasi Spesial

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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Kontribusi Finansial Dukungan Pembaca Kebijakan Privasi

 

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