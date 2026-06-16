KOMPAS.com Luncurkan Fitur Apresiasi Spesial untuk Dukung Kualitas Jurnalisme

KOMPAS.com menghadirkan fitur Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca memberikan dukungan finansial secara sukarela untuk mendukung keberlangsungan layanan jurnalistik berkualitas. Fitur ini transparan dan tanpa ikatan kepemilikan.

KOMPAS.com, salah satu portal berita terkemuka di Indonesia, resmi meluncurkan fitur baru bernama Apresiasi Spesial pada hari ini. Fitur ini dirancang sebagai wadah bagi pembaca yang ingin memberikan dukungan finansial secara sukarela kepada KOMPAS.com.

Melalui platform resmi yang telah disediakan, pembaca dapat berkontribusi untuk mendukung keberlangsungan layanan jurnalistik yang berkualitas. Langkah ini diambil sebagai bentuk inovasi dalam model bisnis media di era digital, di mana keterlibatan pembaca menjadi kunci utama. Dengan Apresiasi Spesial, KOMPAS.com berharap dapat memperkuat hubungan dengan audiensnya dan secara independen menghasilkan konten yang berintegritas. Apresiasi Spesial hadir dengan sistem yang transparan dan mudah digunakan.

Setiap kontribusi yang diberikan oleh pembaca bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi. Hal ini memastikan bahwa independensi jurnalistik tetap terjaga. Seluruh dana yang terkumpul akan dialokasikan secara penuh untuk mendukung operasional redaksi, pengembangan konten, dan peningkatan layanan. KOMPAS.com tidak akan memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor, namun secara keseluruhan dana tersebut digunakan untuk memastikan kualitas berita dan analisis yang disajikan tetap prima.

Dengan demikian, pembaca dapat berpartisipasi langsung dalam menjaga kualitas jurnalisme di Indonesia. Fitur ini tidak hanya memberikan manfaat bagi KOMPAS.com, tetapi juga bagi pembaca yang peduli dengan masa depan media. Dengan memberikan Apresiasi Spesial, pembaca turut serta dalam memastikan bahwa berita-berita yang diproduksi tetap bebas dari tekanan komersial dan politik. Selain itu, KOMPAS.com juga menekankan bahwa fitur ini bukanlah langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.

Pembaca tidak akan menerima imbalan langsung selain kepuasan telah mendukung jurnalisme berkualitas. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi yang ketat. Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga yang memenuhi standar keamanan tertinggi. Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku.

KOMPAS.com berharap fitur ini dapat menjadi jembatan antara media dan pembaca untuk bersama-sama membangun ekosistem jurnalisme yang sehat dan berkelanjutan





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