KOMPAS.com Luncurkan Fitur Apresiasi Spesial sebagai Dukungan Finansial Sukarela Pembaca

KOMPAS.com memperkenalkan Apresiasi Spesial, sebuah fitur yang memungkinkan pembaca memberikan kontribusi finansial secara sukarela untuk mendukung layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi, dengan ketentuan transparansi, privasi, dan moderasi komentar yang jelas.

KOMPAS.com memperkenalkan fitur Apresiasi Spesial yang memungkinkan pembaca memberikan dukungan finansial secara sukarela kepada portal berita tersebut. Fitur ini tidak mengubah hak kepemilikan atau kontrol atas konten yang diproduksi, melainkan berfungsi sebagai sumber pendanaan tambahan untuk menjaga kelangsungan layanan, pengembangan konten, serta operasional redaksi.

Setiap kontribusi yang diterima akan dialokasikan secara internal tanpa kewajiban KOMPAS.com untuk menyediakan laporan penggunaan dana secara rinci kepada masing‑masing kontributor. Meskipun demikian, pihak redaksi berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut secara transparan demi meningkatkan kualitas jurnalistik dan memperluas cakupan laporan yang disajikan kepada publik. Sebagai bagian dari kebijakan pendukung, KOMPAS.com menegaskan bahwa komentar yang masuk melalui kolom khusus akan melewati proses kurasi oleh tim editorial.

Pesan yang mengandung unsur ofensif, diskriminatif, ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga lingkungan digital yang aman dan kondusif bagi semua pembaca. Selain itu, KOMPAS.com menegaskan bahwa Apresiasi Spesial bukanlah bentuk langganan, iklan, investasi, maupun kontrak kerja sama komersial; sehingga tidak menimbulkan hak atau kewajiban hukum tambahan antara kontributor dan portal berita. Pengelolaan data pribadi kontributor juga diatur secara ketat sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.

Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga yang telah memenuhi standar keamanan yang berlaku, sehingga data sensitif tetap terlindungi. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini kapan saja tanpa harus memberikan pemberitahuan sebelumnya. Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum, termasuk ketentuan bahwa KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang mungkin timbul dari penggunaan fitur tersebut.

Kontribusi yang diberikan tidak membentuk hubungan kerja, kemitraan, maupun kewajiban kontraktual lain antara kontributor dan KOMPAS.com





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Dukungan Finansial Sukarela Kebijakan Privasi Moderasi Komentar

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