KOMPAS.com Luncurkan Fitur Apresiasi Spesial: Dukungan Pembaca untuk Keberlangsungan Jurnalisme Berkualitas

KOMPAS.com meluncurkan fitur Apresiasi Spesial sebagai bentuk dukungan finansial sukarela dari pembaca. Dana akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. Ketahui syarat dan ketentuannya.

Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan yang disediakan oleh KOMPAS.com bagi para pembaca setianya. Fitur ini memungkinkan pembaca untuk memberikan kontribusi finansial secara sukarela melalui platform resmi KOMPAS.com. Tujuan utama dari kontribusi ini adalah untuk mendukung keberlangsungan layanan berita, pengembangan konten berkualitas, dan operasional redaksi agar dapat terus menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa kontribusi yang diberikan bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan apapun atas konten yang disajikan maupun terhadap kebijakan redaksi. Kontributor tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi atau mengontrol konten, termasuk namun tidak terbatas pada artikel, laporan, atau editorial yang diterbitkan oleh KOMPAS.com. Seluruh dana yang terkumpul dari fitur Apresiasi Spesial akan digunakan secara internal untuk mendukung berbagai aspek operasional dan pengembangan KOMPAS.com.

KOMPAS.com berkomitmen untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan efisien, namun tidak berkewajiban untuk memberikan laporan penggunaan dana secara rinci kepada setiap individu kontributor. Keputusan terkait penggunaan dana sepenuhnya berada di tangan redaksi untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas layanan berita. KOMPAS.com senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan menyediakan pengalaman membaca yang terbaik bagi para pembaca.

Fitur Apresiasi Spesial juga memiliki ketentuan penggunaan yang perlu dipahami oleh para pembaca. Setiap pesan yang dikirimkan melalui kolom komentar akan melewati proses kurasi oleh tim KOMPAS.com. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas diskusi dan memastikan lingkungan yang kondusif bagi semua pembaca. KOMPAS.com berhak untuk menghapus pesan yang dianggap ofensif, bersifat diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum, tanpa perlu memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga etika dan tata krama dalam berinteraksi di platform KOMPAS.com.

Perlu ditegaskan bahwa Apresiasi Spesial bukanlah bentuk langganan berbayar, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial dengan KOMPAS.com. Fitur ini murni sebagai bentuk dukungan dari pembaca kepada platform berita. KOMPAS.com juga memiliki hak untuk menutup atau menonaktifkan fitur Apresiasi Spesial sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan internal perusahaan. Data pribadi kontributor akan dijaga kerahasiaannya dan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com yang berlaku.

Proses pembayaran kontribusi akan ditangani oleh penyedia layanan pihak ketiga yang terpercaya, dengan standar keamanan yang telah ditetapkan untuk melindungi informasi finansial kontributor. Dengan menggunakan fitur Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kontribusi yang diberikan melalui Apresiasi Spesial tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual lainnya antara kontributor dan KOMPAS.com. Ini berarti bahwa kontributor tidak memiliki hak atau klaim apapun terkait dengan pengelolaan, kebijakan, atau konten yang disajikan oleh KOMPAS.com, selain hak untuk memberikan dukungan finansial. Tujuan utama dari fitur ini adalah untuk memperkuat hubungan antara KOMPAS.com dan para pembaca, serta memberikan kesempatan bagi pembaca untuk berkontribusi secara langsung dalam mendukung keberlangsungan platform berita yang mereka nikmati.

Dengan adanya dukungan dari pembaca, KOMPAS.com dapat terus berinvestasi dalam pengembangan jurnalisme berkualitas, menyediakan berita yang akurat, berimbang, dan independen. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya, yang pada gilirannya akan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Kami berharap fitur Apresiasi Spesial dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi KOMPAS.com dalam menyediakan layanan berita yang lebih baik, dan bagi pembaca dalam mendukung jurnalisme yang berkualitas. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pembaca yang telah memberikan dukungan melalui Apresiasi Spesial. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menjalankan misi untuk menyajikan berita yang terbaik.





