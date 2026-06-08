KOMPAS.com Luncurkan Apresiasi Spesial untuk Dukung Jurnalisme Independen

Fitur Apresiasi Spesial memungkinkan pembaca memberikan kontribusi finansial sukarela untuk mendukung keberlangsungan layanan dan pengembangan konten KOMPAS.com.

KOMPAS.com meluncurkan fitur Apresiasi Spesial sebagai wujud terima kasih kepada pembaca setia yang ingin mendukung keberlangsungan jurnalisme independen. Fitur ini memungkinkan pembaca memberikan kontribusi finansial secara sukarela melalui platform resmi KOMPAS.com.

Kontribusi yang diberikan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi, melainkan merupakan bentuk dukungan untuk memastikan kualitas dan independensi berita tetap terjaga. Dengan adanya Apresiasi Spesial, KOMPAS.com berharap dapat memperkuat hubungan dengan pembaca dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kualitas jurnalisme di Indonesia. Seluruh dana yang terkumpul dari fitur Apresiasi Spesial akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

KOMPAS.com berkomitmen untuk menggunakan dana tersebut secara transparan dan bertanggung jawab, meskipun tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pembaca yang ingin berpartisipasi dapat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, termasuk menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Pesan yang disertakan dalam kolom komentar akan melalui kurasi tim redaksi untuk memastikan tidak ada konten ofensif, diskriminatif, atau melanggar hukum. Penting untuk dicatat bahwa Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.

KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com, dan informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga dengan standar keamanan tinggi. Dengan menggunakan fitur ini, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.

Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual lainnya antara kontributor dan KOMPAS.com. Fitur ini merupakan langkah inovatif dalam memperkuat ekosistem jurnalisme digital di Indonesia, sekaligus memberikan kesempatan bagi pembaca untuk berperan langsung dalam mendukung media berkualitas





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Apresiasi Spesial KOMPAS.Com Dukungan Pembaca Kontribusi Finansial Syarat Dan Ketentuan

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