KOMPAS.com Luncurkan Apresiasi Spesial, Fitur Dukungan Finansial untuk Pembaca

KOMPAS.com meluncurkan Apresiasi Spesial, fitur kontribusi finansial sukarela dari pembaca untuk mendukung operasional redaksi tanpa memengaruhi independensi konten.

KOMPAS.com meluncurkan fitur Apresiasi Spesial sebagai bentuk dukungan finansial dari pembaca yang bersifat sukarela. Fitur ini memungkinkan pembaca untuk memberikan kontribusi kepada KOMPAS.com melalui platform resmi.

Kontribusi yang diberikan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten dan kebijakan redaksi. Semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi. KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor. Pesan yang disertakan dalam kolom komentar akan melalui kurasi tim redaksi untuk memastikan tidak mengandung unsur ofensif, diskriminatif, ujaran kebencian, atau melanggar hukum.

KOMPAS.com berhak menghapus pesan yang melanggar tanpa pemberitahuan sebelumnya. Fitur Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial. KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com, dan informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga dengan standar keamanan yang berlaku.

Dengan menggunakan fitur ini, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku. KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung akibat penggunaan fitur ini. Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan, atau kewajiban kontraktual lainnya antara kontributor dan KOMPAS.com. Peluncuran Apresiasi Spesial merupakan langkah inovatif KOMPAS.com dalam memberdayakan pembaca untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Melalui fitur ini, pembaca dapat berpartisipasi secara langsung dalam keberlangsungan media yang independen dan terpercaya. KOMPAS.com berkomitmen untuk terus menjaga independensi redaksi, dan kontribusi dari pembaca tidak akan memengaruhi isi berita atau kebijakan redaksi. Dengan adanya Apresiasi Spesial, diharapkan hubungan antara KOMPAS.com dan pembaca semakin erat, serta memperkuat ekosistem media yang sehat. Fitur ini juga menjadi alternatif bagi pembaca yang ingin mendukung media secara langsung tanpa melalui iklan atau mekanisme lainnya.

KOMPAS.com mengucapkan terima kasih atas dukungan pembaca yang telah mempercayai dan menggunakan fitur ini





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