Komparasi iPhone 17 Pro Max dan Vivo X300 Ultra: Kamera yang Canggih dan Fitur Unggulan

iPhone 17 Pro Max dan Vivo X300 Ultra menjadi dua flagship yang paling menarik perhatian para pecinta fotografi mobile. Kedua perangkat ini hadir dengan teknologi kamera yang canggih dan fitur-fitur unggulan yang membuatnya sangat menarik.

iPhone 17 Pro Max dan Vivo X300 Ultra menjadi dua flagship yang paling menarik perhatian para pecinta fotografi mobile. Kedua perangkat ini hadir dengan teknologi kamera yang canggih dan fitur- fitur unggulan yang membuatnya sangat menarik. iPhone 17 Pro Max menggunakan sistem 48MP yang menawarkan konsistensi warna dan detail yang luar biasa, sementara Vivo X300 Ultra menggunakan sensor 200MP dan teknologi ZEISS untuk menghasilkan detail foto jarak jauh yang tajam.

Kedua perangkat ini juga membawa teknologi optik mencolok yang membuatnya sangat menarik bagi para pecinta fotografi mobile. Bagi para pecinta fotografi mobile yang bimbang memilih di antara keduanya, berikut adalah komparasi mendalam sektor kamera dan detail harga kedua perangkat. Apple mengambil langkah berani pada iPhone 17 Pro Max dengan menyamakan resolusi pada kamera belakangnya. Perpaduan tersebut menghasilkan konsistensi warna dan detail yang luar biasa di semua fokal lensa saat dipakai untuk mengabdikan momen.

Mengusung sistem 48MP Pro Fusion, spek iPhone ini mengombinasikan kamera utama 48MP (f/1.78) dengan sensor-shift OIS generasi kedua, lensa ultrawide 48MP (f/2.2), dan lensa periskop telefoto 48MP (f/2.8). Sebaliknya, Vivo X300 Ultra tampil agresif berkolaborasi dengan ZEISS. Kamera utamanya menggunakan lensa dokumenter 35mm bersensor Sony LYT-901 beresolusi 200MP (f/1.9). Lensa ultrawide dibekali sensor Sony LYT-818 50MP, dan puncaknya adalah lensa periskop APO Telefoto 85mm yang mengusung resolusi fantastis 200MP dengan sensor Samsung ISOCELL HP0.

Vivo unggul mutlak dalam hal kerapatan piksel murni untuk kebutuhan cropping. Untuk urusan memperbesar objek, iPhone 17 Pro Max mengandalkan desain tetrapresma yang memberikan kemampuan 4x optical zoom dan 8x optical-quality zoom berkat teknik sensor-cropping. Foto jarak jauh yang dihasilkan sangat bersih dan minim noise. Vivo mendukung aksesori ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra (dijual terpisah) yang mampu memperluas jangkauan fokal setara 400mm bahkan hingga 1600mm digital dengan ketajaman yang mencengangkan.

Belum lagi ditambah Gimbal-Grade OIS dengan stabilitas hingga 3 derajat, Vivo sangat superior untuk memotret aksi cepat dari jarak jauh. iPhone tetap menjadi raja video berkat dukungan perekaman 4K Dolby Vision hingga 120fps dan format ProRes RAW. Fitur Cinematic Mode dan komputasi Photonic Engine miliknya menghasilkan transisi fokus sehalus kamera sinema profesional. Tetapi Vivo tidak tinggal diam. X300 Ultra memperkenalkan fitur Multi-Focal 4K 120fps Slow-Motion dan Master Color Video di semua lensa.

Karakteristik warna khas ZEISS T* Coating juga sukses mereduksi efek flare dan ghosting secara signifikan saat merekam di malam hari. Sebagai varian tertinggi, kedua smartphone ini dibanderol dengan harga premium yang berbanding lurus dengan performanya: iPhone 17 Pro Max dipatok mulai dari kisaran Rp26,9 juta untuk varian dasar 256GB, dan menembus lebih dari Rp45,2 juta untuk varian internal 2TB di ritel Erafone.

Di sisi lain, hadir sebagai flagship premium Vivo X300 Ultra dijual dengan kisaran Rp25,9 jutaan hingga Rp29,9 jutaan tergantung wilayah dan konfigurasi RAM serta penyimpanan internal. iPhone 17 Pro Max adalah pilihan terbaik untuk videografer mobilitas tinggi yang mendambakan ekosistem matang dan konsistensi warna. Sementara itu, Vivo X300 Ultra adalah impian para fotografer lanskap dan wildlife yang membutuhkan detail masif 200MP serta jangkauan zoom tiada tanding





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Iphone 17 Pro Max Vivo X300 Ultra Kamera Fitur Unggulan Smartphone Flagship

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