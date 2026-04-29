Kompany Optimistis Bayern Bisa Balikkan Keadaan Melawan PSG di Leg Kedua Liga Champions

Pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menyatakan keyakinan timnya untuk membalikkan keadaan saat menghadapi Paris Saint-Germain di leg kedua semifinal Liga Champions. Bayern kalah 4-5 di leg pertama, tetapi Kompany yakin timnya mampu mencetak gol dan meraih kemenangan di kandang.

Pelatih Bayern Munich , Vincent Kompany , menegaskan optimisme timnya untuk membalikkan keadaan dalam leg kedua semifinal Liga Champions pekan depan saat menghadapi Paris Saint-Germain di kandang.

Bayern Munich sebelumnya kalah tipis 4-5 melawan PSG pada leg pertama yang digelar di Stadion Parc des Princes. Kompany mengungkapkan bahwa keyakinan dan semangat tim sudah mencapai 100 persen, dengan harapan mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar.

"Kami membutuhkan penggemar dan dukungan mereka dengan semangat yang sama seperti saat melawan Madrid," ujar Kompany, seperti dikutip dari laman resmi klub, Rabu. Meskipun kalah, Bayern menunjukkan performa ofensif yang kuat dengan mencetak empat gol melalui Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano, dan Luis Diaz. Sementara itu, PSG meraih kemenangan dengan dua gol Khvicha Kvaratskhelia, satu gol Joao Neves, dan dua gol Ousmane Dembele.

Hasil tersebut membuat Bayern wajib menang pada leg kedua dengan selisih minimal satu gol untuk menjaga asa ke final, sedangkan PSG hanya membutuhkan hasil imbang. Kompany menegaskan bahwa kemampuan mencetak empat gol di Paris menjadi bukti bahwa Bayern tetap berbahaya.

"Meskipun demikian, empat gol di Paris menunjukkan bahwa kami mampu mencetak gol. Dan kami akan menunjukkannya lagi di kandang. Kami punya waktu seminggu untuk mengerjakan hal-hal yang perlu kami tingkatkan," jelasnya. Selain itu, Kompany juga mengakui bahwa Bayern masih memiliki ruang untuk perbaikan, terutama dalam aspek defensif.

Dia berharap timnya dapat mengoptimalkan setiap peluang yang ada untuk mengalahkan PSG di leg kedua.

"Kami tahu bahwa PSG adalah tim yang kuat, tetapi kami juga memiliki kualitas yang tidak kalah hebat. Kami akan berjuang sampai akhir," tambahnya. Dalam pertandingan leg kedua, Bayern akan berusaha memanfaatkan keunggulan kandang mereka di Allianz Arena. Kompany berharap para penggemar akan hadir dengan semangat tinggi untuk mendorong timnya meraih kemenangan.

"Dukungan dari penggemar sangat penting. Kami akan berjuang bersama mereka untuk mencapai final," katanya. Selain itu, Kompany juga menambahkan bahwa timnya telah melakukan evaluasi mendalam setelah pertandingan leg pertama. Dia yakin bahwa Bayern akan muncul dengan strategi yang lebih baik dan performa yang lebih konsisten.

"Kami telah menganalisis setiap aspek permainan dan akan melakukan perbaikan yang diperlukan. Kami siap untuk leg kedua," ucapnya. Dengan semangat dan keyakinan yang tinggi, Bayern Munich akan berusaha sebaik mungkin untuk membalikkan keadaan dan mencapai final Liga Champions





